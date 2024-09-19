Arda Turan: Beşiktaş Maçına Kontrollü Oynayacağız

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maçta kontrollü oynayacaklarını söyledi.

Genç teknik adam, Kemerburgaz'daki Eyüpspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın sezona iyi başladığını anlatan Arda Turan, şunları kaydetti:

"Takımın başında muhteşem, benim çok saygı duyduğum, Glasgow'dan bu yana takip ettiğim, Avrupa'da final oynamış, aynı oyunu buraya yansıtan bir hocaları var. Starlarının çok iyi oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Maçın doğrularını yapmaya çalışacağız. 'Gidip orada kendi oyunumuzu oynayacağız dersek.' yanılırız. Beşiktaş'ın oyununa saygı duyacağız ama kendimizden de bir şeyler sunmak istiyoruz. Maçla ilgili çok heyecanlıyız. Eyüpspor tarihi için güzel bir gün olacak. Oyunumuzu oynamaya çalışacağız ama önce keyif alacağız. Pazar günü İnönü'de, güzel bir atmosferde oynamak keyifli olacaktır. Futbolcular için özel bir an."

Geride kalan 5 haftada aldıkları 9 puanın önemli olduğunu Turan, bundan sonrası için maç maç baktıklarını belirterek, "Ben Simeone'nin öğrencisiyim, tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Tek düşüncemiz Beşiktaş maçı. Herhangi bir hesabımız yok. İyi bir başlangıç yapmışız gibi görülebilir ama bizim hayalimiz ligde kalabilmek. Ligde kalabilirsek Eyüpspor'un geleceğiyle ilgili adımlar atabiliriz. Oyuncu tercihlerinde gelecek seneki transferlerimiz için zamanımız olabilir. Hedefimizde sapma yok, iyi başladık ve umarım böyle devam eder." diye konuştu.

Süper Lig'de teknik direktör olarak görev alan arkadaşları Burak Yılmaz ve Selçuk İnan gibi isimleri gördükçe gurur duyduğunu dile getiren Arda Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes yaşlanıyor, önemli olan nasıl yaşadığın. Burak Yılmaz zaten benim yüzümden hoca olmuştu, o stresi de birbirimize yaşattık, muhteşem bir maç oldu. Futbolun önemli figürleriydik, futboldan sonra bunlar da normal. Umarım Nuri Şahin gibi Avrupa arenasında karşılaşma fırsatı buluruz, hedeflerimiz bunlar olmalı. Sevindirici olan hepimizin saha içinde kalmaya çalışması. Burak Yılmaz'la oynadığımız maç muhteşem bir maç oldu. Geceyle gündüz gibiydi iki taraf da. Birçok gol pozisyonu olan, iki tarafın da geri adım atmadığı bir gündü. Bunlar sevindirici. Tabii ki kazanacağız, kaybedeceğiz ama öğreniyoruz."

"Barcelona ve Cruyff kültürünü yaşattığı ortada"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'la şu ana kadar hiç görüşmediğini anlatan Turan, "Yansıttığı futboldan Barcelona ve Cruyff kültürünü yaşattığı ortada. Ligin en az uzun pas atan takımı Beşiktaş. Topa karşı gösterdiği reaksiyon Barcelona oyununa ait. Böyle teknik direktörlerin kıymetini bilmek lazım. Giovanni de hem futbolculuk hem de hocalık kariyeriyle bu isimlerden birisi. Biz onları analiz ederken, ileride biz de burada neyi yapabiliriz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyle ilgili, "Saha içinde kalan, eğlenceli, keyifli, iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını diliyorum. Çünkü çok yorulduk bu anlamda. Öyle de bir derbi olacağına inanıyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum. Pazar günü Beşiktaş'la maçımız var, oyuna konsantre olmak istiyoruz. Güzel bir derbi olsun. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım Eyüpspor'un başarısı." değerlendirmesinde bulundu.

"İzlediğimiz, seçtiğimiz oyunculara gitmek zordu"

Genç teknik adam, transfer döneminde yurt içinden oyuncu aldıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz daha çok fırsat transferi yapmaya çalıştık. İzlediğimiz, seçtiğimiz oyunculara gitmek zordu. Eyüpspor yeni bir takım, oyuncuları ikna etmek kolay değil. O yüzden ligi bilen, tecrübeli, geldiğinde çabuk adapte olmaya çalışan oyunculara gitmeye çalıştık. Başkanımız Murat Özkaya, asbaşkanımız Fatih Kulaksız bu yönde çok büyük emekler verdi. İstediğim şey bir an önce takıma adapte olmalarıydı. Oyuncu sezon öncesini kaçırdığı zaman uyum sağlaması zor oluyor. Gelen oyuncuların, eski oyuncuların uyumundan çok memnunum. Skorlardan bağımsız Eyüpspor iyi oynamaya çalışan, oyunun değerlerine sahip çıkmaya çalışan bir takım olacak."

Eyüpspor'un Süper Lig'e ayak uyduran bir futbol ortaya koyduğunu dile getiren Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı gerçekleri kabul etmek lazım. Şehir statlarına gidip, önemli maçlara çıkıp topa yüzde 70, 75 sahip olmak çok zor. Bazen oyunun iki tarafını da oynamak lazım. Kaliteli bir oyuncu maksimum 3 dakika topa değiyor. Bunun dışında oyuncu 90 dakika bireysel olarak koşuyor. Koşmadan, mücadele etmeden olmuyor. Eğer gol yemezsek her zaman maçı kazanmak için bir şansımız olur. Ben de oyuncuyken topla oynamayı çok severdim. Dün bile Manchester City, Inter karşısında geçiş savunmasında önlem almak zorundaydı. Inter de 90 dakikayı savunarak geçirdi. Savunmak, mücadele etmek, kalenin önünü kapatmak da bazen güzel bir oyundur. Bunun da keyfini almak lazım. Topa sahip olmak görsel olarak güzel olabilir ama iki tarafın da güzellikleri var."

Arda Turan, Fenerbahçe'den transfer edilen Emre Mor hakkında da "Emre Mor çok büyük bir oyuncu olacak. Hala bunun için büyük bir şansı var, bu yüzden transfer ettik. Ama bir rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara dönebilmesi için en az 1,5 aylık süreye ihtiyacı var." görüşlerini dile getirdi.