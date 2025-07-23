Arda Turan: 'Beşiktaş'a Saygı Duymazsak Başımıza İş Alırız'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, yarın Beşiktaş'a karşı zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Bu statta ne kadar cesur oynanabilirse o kadar cesur oynayacağız. Shakhtar gibi oynamaya çalışacağız. Karşımızda Beşiktaş var, buna saygı duymazsak başımıza iş alırız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu.

"Kendi ülkeme Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü olarak gelmek heyecan verici"

Futbolun güzel hikayeler barındırdığını hatırlatarak sözlerine başlayan Turan, "Bugün de hikaye barındıran tarihi statta benim için özel bir hikaye. Kendi ülkeme Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü olarak gelmek benim için heyecan verici. Beşiktaş, kulübüyle, kültürü, taraftarı, teknik direktörü ve futbolcularıyla özel bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile Fenerbahçe, Galatasaray ve Athletic Bilbao'yu yendiler. Bu statta anları doğru oynamalısınız. Anları değiştirecek birçok oyuncuya sahipler. Bu da bizi daha çok rekabete sokuyor. Genç ve rekabetçi oyuncularımız var. Yarın da geri adım atmadan oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hangi takım elenirse yazık olacak" ifadelerini kullandı.

"Dünya tarihinde savunmayla kazanan az takım olduğunu düşünüyorum"

Arda Turan, topa sahip olmaya önem verdiğini de dile getirerek, "Beşiktaş geçen sene Giovanni van Bronckhorst ile yüzde 60'ın üstünde geçiş oyunuyla gol atıyordu. Bu oyuncu yapısıyla alakalı. Bizim gibi takımlar anlarda istediklerini oynayabilirler. Geçiş de oynayabilir, set de. Atmosfer yarın iki yöne de itebilir. Topa sahip olmaktan vazgeçmek istemem. Ben dünya tarihinde savunmayla kazanan az takım olduğunu düşünüyorum. 2004'te Yunanistan ve Atletico Madrid'de biz. Felsefemiz topa sahip olmak, hükmetmek. İki büyük takımın karşılaşması büyük olur. Anları oynamak maçın kilit noktası olacak" şeklinde konuştu.

"Gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyoruz"

Henüz göreve yeni başlamasına rağmen oyuncularının gelişiminden memnun olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Geçen sene bütün hocaların oyun planına saygı duyuyorum. Ben hücum oyuncularımın bloğun dışında top almaktansa, ceza sahasına yakın bloğun arasında top almasını daha değerli buluyorum. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. 1 ayda bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Ama oyuncularıma teşekkür ederim. Onların gelişmesi beni mutlu ediyor. Son 15 dakikada yediğimiz gollere gelince, futbolda bazen enerji, bulunduğunuz konum her şeyi değiştirebilir. Ama savunmada bazı değişiklikler istediğimiz doğru. Bunu yapmamız için fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmamız lazım. O zaman taktiksel değişikliklere gidebiliriz. Taktikten önce prensipler üzerinde duruyoruz. Biz gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Ama her maçı da kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

"Zor bir stat, buna hazır olacağız"

38 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlı takıma Dolmabahçe'de rakip olmanın her zaman zor olduğunu aktardı. Turan, "Beşiktaş'ın seyircisini zaten dünyanın en önemli taraftarlından biri. Hayatım boyunca rekabet ettiğim bir camia ama bunun sevgi ve dostluk içinde yaptığımızı düşünüyorum. Zor bir stat, buna hazır olacağız. Beşiktaş ile oynamak dünyadaki bütün takımlar için zor. oyuncularıma bunu anlattım" cümlelerine yer verdi.

"Bizim için önemli olan takım hedefi"

Kişisel hedeflerinden daha çok takım hedefini düşündüğünü sözlerine ekleyen Arda Turan, "Kariyerim için hikayesi açısından önemli bir maç ama bir şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Benim hayalim, uzun vadeli bir yapı oluşturmak. Bu maç, sezonumuz için oyuncularımızın gelişimi için önemli bir maç. Tam tersi olursa üzülürüm ama gelişimimizi etkilemez" değerlendirmesinde bulundu.

"Karşımızda Beşiktaş var, buna saygı duymazsak başımıza iş alırız"

Ukrayna ekibinin teknik direktörü, anları doğru oynamaları gerektiğini yineleyerek, "Bu statta ne kadar cesur oynanabilirse o kadar cesur oynayacağız. Bazen iyi savunmak da cesarettir. Anları doğru oynamak önemli. Shakhtar gibi oynamaya çalışacağız. Karşımızda Beşiktaş var, buna saygı duymazsak başımıza iş alırız" dedi. - İSTANBUL