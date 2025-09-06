Arda Güler: 'Yarın Kazanmak için Saha'dayız'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Arda Güler, İspanya'ya saygı duyduklarını ancak yarın kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.

Arda Güler, karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yarın bizim için çok önemli bir maç olacak, kazanan takım grupta birinciliği alacak." sözleriyle değerlendirmelerine başlayan Arda, şöyle devam etti:

"Yarın İspanya bizden daha fazla topa sahip olabilir, biz de baskımızla karşılık vermemiz gerekiyor, onlara saygı duyuyoruz ama yarın kendi evimizde oynuyoruz. Çok iyi bir atmosfer olacak ve bununla birlikte maça iyi başlamak istiyoruz. Onlara karşı çok fazla saygı duyuyoruz, son 25 maçı kaybetmemişler biz de neler yapacağımızı biliyoruz. Şöyle bir İspanya bekliyorum, bunu söylemek çok zor değil, topa sahip olacaklar, sürekli şans oluşturmaya çalışacaklar, topu kaptırınca şiddetli baskıyla tekrar almaya çalışacaklar. Biz de bunun üstesinden gelebilmek için elimizden geleni yapacağız. Oyun planımızla ilgili çok fazla detay vermek doğru olmaz. Topu kaptığımızda hızlı oynayarak etkili geçişler yapabiliriz, yarın da inşallah böyle birkaç tane geçiş yapabiliriz. Bireyselden önce, milli takımla beraber Dünya Kupası'na gitmek en büyük hayalimiz. Yolun sonunda nereye gideceğimizi söyleyemem ama Dünya Kupası'na gitmek en büyük hedefimiz."

Arda, Real Madrid'den takım arkadaşları Carvajal ve Dean Huijsen ile maçla ilgili konuşup konuşmadığının sorulması üzerine, "Carvajal ve Dean ile konuştuk ikisiyle de aram çok iyi, onlar için yarın ne kadar zor bir maç olacağını söyledim, onlar da bunun farkında. Türkiye'deki atmosferi onlar da biliyor. Madrid'e döndüğümde kazanan tarafta olmak istiyorum, umarım kazanan tarafta olurum." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, "Yamal'ın bu seviyeye çıkması seni şaşırtıyor mu?" sorusunu, "Şaşırtmıyor, çok önemli ve yetenekli bir oyuncu. Yarın da bize karşı zorluk çıkarmaya çalışacaktır, biz de kendi oyuncularımıza saygı gösterip elimizden geleni yapacağız." şeklinde yanıtladı.

"Yamal ile karşılaştırılmam çok doğru olmaz"

Arda Güler, "Yamal-Arda kıyaslamalarıyla ilgili neler söylemek istersin?" sorusuna, "Yamal ile aynı mevkilerde oynamıyoruz, aynı tarzlarımız da yok. Yamal ile karşılaştırılmam çok doğru olmaz. Anlıyorum aslında. O Barcelona'da ben Real Madrid'de oynuyorum. Ona da en iyisini diliyorum." yanıtını verdi.

Milli takımda başarılı olma hedefi için ekstra motivasyona gerek olmadığının altını çizen Arda, "Burada olmak çok büyük motivasyon, inşallah diğer branşlarda milli takımların yaşattıkları mutluluğu yaşatabiliriz. Beklentinin baskı oluşturduğunu söylemek doğru olmaz, karakterimde böyle bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Ben de ağabeylerime yardımcı olmaya çalışıyorum, onların da bana yardımcı olmaya çalıştığı gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Güler, Gürcistan maçı öncesinde milli futbolcular arasında sorun yaşandığı iddialarının hatırlatılması üzerine ise "Kendi aramızda konuştuğumuz bir şey değil, herkesin birbirine saygısı ve sevgisi çok yüksek, attığım gollerden sonraki sevinçlerde de bunu gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.