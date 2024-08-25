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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e ilk 11'de görev

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La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelen Real Madrid'de Bellingham'ın sakatlığının ardından gözler milli yıldızımız Arda Güler'e çevrilmişti. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda'ya Valladolid karşılaşmasında ilk 11'de şans verdi. 19 yaşındaki futbolcu, Tchouameni ve Valverde ile birlikte orta üçlüde görev yaptı.

Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında saat 18.00'de Valladolid ile karşı karşıya geldi. İspanyol devinden Belligham'ın sakatlığı sonrasında ilk 11'de kimin forma giyeceği merak edilirken, teknik direktör Carlo Ancelotti kararını verdi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi. Arda, Valladolid karşılaşmasında Tchouameni ve Valverde ile birlikte orta üçlüde görev yaptı.

REAL MADRID'İN İLK 11'İ

Real Madrid'in Valladolid karşılaşmasındaki ilk 11'i şu şekilde;

Arda Güler, Real Madrid'in Valladolid maçında ilk 11'de

BELLINGHAM 1 AY YOK

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirilmişti. İspanyol basını, İngiliz yıldızın sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağını iddia etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Ütopik Yorumcu:

al sana fırsat ama bellingam iyileştiği anda arda yine yedeğe geçer net arda turan da barcada Neymar sakatlandığı da oynadı iyide performansı vardı ama Neymar iyilestiginde arda turan futbolu bıraktı bazı adamlar vazgecilmezdir

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