Arda Güler oyuna girdi! Real Madrid finale çıktı

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan maçta Atletico Madrid'i 5-3 mağlup etti ve finale çıktı.

REAL UZATMADA GÜLDÜ

Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic kendi kalesine ve 120+3. dakikada Brahim Diaz, Atletico Madrid'in gollerini 7. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antione Griezmann ve 78. dakikada Rudiger kendi kalesine attı.

ARDA OYUNA GİRDİ REAL FİNALE ÇIKTI

Real Madrid'de, Milli oyuncumuz Arda Güler 112. dakikada oyuna dahil oldu. Real Madrid'in finaldeki rakibi 11 Ocak'ta oynanacak Barcelona-Osasuna karşılaşmasının ardından belli olacak.