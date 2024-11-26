Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Arda, bunun gerçekleşmesi durumunda kariyerinde ilk kez Devler Ligi'nde bir karşılaşmaya ilk 11'de başlama şansı yakalamış olacak.

Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ancak son Leganes maçına ilk 11'de başlayan ve performansıyla alkış alan milli yıldızımız Arda Güler, hayatında bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 11'DE OLACAKCAK

Cadena SER'in haberine göre; Arda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Daha önce Devler Ligi arenasında oyuna sonradan girerek 3 karşılaşmada boy gösteren 19 yaşındaki yetenekli oyuncu, kariyerinde ilk kez 11'de başlama şansına erişecek. Arda Güler'in beyaz forma altında hayatının şu ana kadarki en büyük meydan okumasına hazır olduğundan en ufak bir şüphe duymadığı aktarıldı.

YÖNETİM TEKLİFLERE KAPALI

Öte yandan İspanyol basınından Marca, Real Madrid'in son oynadığı Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 75 dakikalık performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki genç futbolcu için bir değerlendirmede bulundu. Marca'da yer alan yazıda, Leganes maçına kadar Arda'ya fazla süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli futbolcu ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi. Real Madrid teknik heyetinin, Arda'nın bu sezon takım için önemli bir oyuncu olabileceği ve olması gerektiği şeklinde görüşünün olduğu vurgulandı. Arda'nın yeteneklerine ve verebileceklerine güvenen yönetiminin de genç futbolcu konusunda tekliflere kapalı olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 382 dakika sahada kalan Arda, 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
img

2 kedi cinsi için yasaklama kararı
img

Kredi kartlarında korkutan tablo
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yine Arda haberi real madridden şutlanınca görcem ben sizi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Avrupa'da oynayan başka Türk futbolcularımızı neden haber yapmıyosunuz? Arda sıçsa haber! Cidden yeter uygulamayı sildirteceksiniz artık

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Berk: Kerem dışında başka futbolcu yok, onunda her hareketi buraya haber oluyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

Arda yetenek olarak iyi futbolcu hiç ihtiyacı olmamasına rağmen medya tarıfından gereksiz yağlama ve parlatma yüzünden insanlar olumsuz düşünmeye başlıyor Arda'nın hiç haber değeri olmayan yaşam tarzı ve olayları parlatılıp,güzelleme yapılarak servis ediliyor hiç ama hiç ihtiyacı yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu ( Van Valiliği Açıklaması)? Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu ( Hakkari Valiliği Açıklaması)? Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu ( Bitlis Valiliği Açıklaması)? Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (Şırnak Valiliği Açıklaması)? Yozgat'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (Aksaray Valiliği Açıklaması)? Bayer Leverkusen Salzburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Salzburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Çorum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Çorum'da okul yok mu ( Çorum Valiliği Açıklaması)? Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.