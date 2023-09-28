Arda Güler'in sakatlığı hakkında konuşan Ancelotti yüreklere su serpti

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ancelotti, "Arda Güler iyi çalıştı ve hatta dünkü antrenman maçında gol bile attı. Bir şanssızlık yaşadı ama ufak bir sakatlığı var. Onu biraz daha beklememiz gerekecek" dedi.

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Las Palmas'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yıldız futbolcu Arda Güler'in sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

"HAFİF BİR SAKATLIK YAŞADI"

Arda'nın antrenmanı iyi bir şekilde tamamlamasına rağmen ağrı hissetiğini belirten Ancelotti, "Kötü bir şanssızlık yaşadı. Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Üzgün, çünkü kendini iyi hissediyordu. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

Eflatun beyazlılar, sakatlığını atlatan Arda Güler'in yeninde sakatlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu" ifadeleri kullanıldı.