Arda Güler'in Real Madrid'e transferi dedesini gururlandırdı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması, dedesi Mehmet Ali Güler ve babaannesi Adiye Güler'i sevince boğdu. Mehmet Ali Güler, torununun hızlı gelişimini anlatırken, Arda Güler'in babaannesi Adiye Güler ise onun futbol tutkusunu ve iyi niyetini vurguladı.

Mehmet Ali Güler : Real Madrid transferi bir anda çok hızlı gelişti

"Modric, Arda'yı aramış ve 'Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım, 10 numara senin olacak' demiş"

Mutlu YUCA-Oğuzhan EKE/BOLU,- Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmasıyla, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki 35 haneli Hayranlar köyünde yaşayan dedesi Mehmet Ali Güler( 68) ve babaannesi Adiye Güler(63) torunlarının başarısıyla yaşadığı gururu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Köydeki evine, torununun futbol sahalarındaki fotoğraflarının yer aldığı bir bölüm yaptıran Mehmet Ali Güler, "Çok sevinçliyim ama bir o kadar da içimde ağlama hissi var. Türkiye'deyken Arda'yı görüyordum ama şimdi oralarda çok zor göreceğim" dedi. Adiye Güler ise "Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Eline sadece top ver başka bir şey istemezdi. Yaz aylarında köye geldiğinde de hep top oynardı. Beni kaleye geçirir futbol oynardı" dedi.

Arda Güler'in babaannesi Adiye Güler ise torununu özleyeceğini belirterek, "Çok gururluyuz. Çok mutluyuz ama bir yandan da onu daha az göreceğimiz için hüzünlüyüz. Çok uslu bir çocuktu. Eline sadece top ver başka bir şey istemezdi. Yaz aylarında köye geldiğinde de hep top oynardı. Beni kaleye geçirir futbol oynardı. Bizi hiç oturtmazdı. Çok iyi yerlere gelsin. Çok duygusaldır, çok iyi niyetlidir. Kimseyi kırmayı sevmez. Maçlardan önce bizi arayıp dua edin derdi" diye konuştu.