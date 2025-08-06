Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var

Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, İspanya'da manşet oldu. İspanyol basını, Arda Güler'in 2 sene öncesine kıyasla gerçekleştirdiği fiziksel dönüşümü ilk sayfaya kapak yaptı.

Real Madrid'de üçüncü sezonuna başlayacak olan milli oyuncumuz Arda Güler'in fiziksel değişimi İspanya'da gündem oldu.

MANŞETTE ARDA GÜLER VAR

İspanya'nın en önemli basın kaynaklarından biri olan AS, 1. sayfasında "Yeni Güler" manşetiyle Arda Güler'in üstsüz fotoğrafını okuyucularıyla buluşturdu. Arda Güler'in oldukça güçlendiğine dikkat çekilen haberde, milli yıldızın 2 yıl öncesine kıyasla büyük bir fiziksel dönüşüm geçirdiği ve 10 kilo kas kütlesi kazandığı ifade edildi. Ayrıca Arda Güler'in fiziksel gelişimini en üst düzeye çıkarmak için evinde kondisyoner, fizyoterapist ve bir aşçı ile birlikte yaşadığı belirtildi.

İşte Arda için atılan o manşet;

Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

ABD'yi alarma geçiren olay! Askeri üsse silahlı saldırı
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu

İtirafçı olan iş insanından İmamoğlu'nu zora sokacak sözler
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var

Arda'yı yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAntiCHP:

Yakışır koçuma.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

aslanım benim yolun açık olsun

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

o bir futbol çerisi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

O bizim kültür elçimiz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmo:

Tenerife den yeni geldim 1 Arda forması bulamadım hep sold out, birde ateş pahasına 100 euro

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü

Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sarıoğlu ailesi kararını verdi
Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL

Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.