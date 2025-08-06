Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, İspanya'da manşet oldu. İspanyol basını, Arda Güler'in 2 sene öncesine kıyasla gerçekleştirdiği fiziksel dönüşümü ilk sayfaya kapak yaptı.
Real Madrid'de üçüncü sezonuna başlayacak olan milli oyuncumuz Arda Güler'in fiziksel değişimi İspanya'da gündem oldu.
MANŞETTE ARDA GÜLER VAR
İspanya'nın en önemli basın kaynaklarından biri olan AS, 1. sayfasında "Yeni Güler" manşetiyle Arda Güler'in üstsüz fotoğrafını okuyucularıyla buluşturdu. Arda Güler'in oldukça güçlendiğine dikkat çekilen haberde, milli yıldızın 2 yıl öncesine kıyasla büyük bir fiziksel dönüşüm geçirdiği ve 10 kilo kas kütlesi kazandığı ifade edildi. Ayrıca Arda Güler'in fiziksel gelişimini en üst düzeye çıkarmak için evinde kondisyoner, fizyoterapist ve bir aşçı ile birlikte yaşadığı belirtildi.
İşte Arda için atılan o manşet;