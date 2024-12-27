Arda Güler, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, liglere verilen arada eski takımı Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

HASRET GİDERDİ

Arda Güler, Fenerbahçe'yi ziyaret ederek eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret giderdi.

KOÇ VE MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ

19 yaşındaki genç yetenek, Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.

PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Arda Güler yaptığı paylaşımda; "Bu ziyaret benim için çok anlamlıydı, kalbimin bir parçası hep burada. Her zaman yanımda olan Fenerbahçe aileme sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.