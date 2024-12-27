Arda Güler, Fenerbahçe'yi ziyaret etti
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Can Bartu Tesisleri'nde eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret gideren Arda, Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, liglere verilen arada eski takımı Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
HASRET GİDERDİ
Arda Güler, Fenerbahçe'yi ziyaret ederek eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret giderdi.
KOÇ VE MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ
19 yaşındaki genç yetenek, Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.
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Öte yandan Arda Güler yaptığı paylaşımda; "Bu ziyaret benim için çok anlamlıydı, kalbimin bir parçası hep burada. Her zaman yanımda olan Fenerbahçe aileme sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.