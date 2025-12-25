Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Haberler

Arda Güler'e benzerliğiyle gündeme gelen bir genç kızın görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Benzerlik tartışması "Yapay zeka mı?" yorumlarını da beraberinde getirirken, genç kız iddialara "Yapay zeka değilim" açıklamasıyla karşılık verdi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez sahadaki performansıyla değil sosyal medyada gündem olan bir benzerlik iddiasıyla konuşuluyor. Instagram'da paylaşılan bir görüntüde Arda Güler'e benzeyen bir genç kızın görüntüsü kısa sürede viral oldu.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Benzerlik iddiasının hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar benzerliği şaşırtıcı bulurken, bazıları ise görüntünün gerçek olup olmadığını sorguladı. Paylaşımların altında "Yapay zeka mı?" sorusu dikkat çeken yorumların başında geldi.

"YAPAY ZEKA DEĞİLİM" DEDİ

Arda Güler'e benzetilen genç kız, tartışmaların büyümesi üzerine açıklama yaptı. Genç kız, "Yapay zeka değilim" diyerek hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

velihamza:

genetik bağı varmı araştırılmalı. Allah un yaratma sanatı işte

