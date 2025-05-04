Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze

Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
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Real Madrid'in Celta Vigo'yu ağırladığı maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmanın 33. dakikasında inanılmaz bir gol attı. Arda'nın o golü büyük beğeni aldı.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu ağırlıyor. Real Madrid'in ilk 11'inde Arda Güler de yer alıyor.

ARDA'DAN ŞAHANE GOL

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler'in 33. dakikada attığı şık gol, taraftarları ayağa kaldırdı. Arda'nın o golü büyük beğeni aldı.

HERKES AYAKTA ALKIŞLADI

Arda Güler, sağ kanattan kullandığı kornerde pasını Lucas Vazquez'e aktardı. Vazquez topu tekrar Arda Güler'e teslim etti. Milli yıldız, ceza sahası içine girdi ve şut açısı aradı. Ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye çok sert bir şut çıkardı. Top, kalenin sol üst köşesi üzerinden ağlarla buluştu. Real Madridli taraftarlar bu gol sonrası büyük coşku yaşadı ve Arda'yı ayakta alkışladı.

İşte o gol;

Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füzeGörüntü: S Sport

Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füzeGörüntü: S Sport

Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füzeGörüntü: S Sport

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Xabi Alonso yönetiminde daha çok parlayacak Ardamız. 3

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Haber YorumlarıŞükrü Gülmez:

Helal olsun insanı gururlandıriyor.daha iyi yerlere gelecek inşaallah daha güzel goller atacak.turkun gücünü anlayacaklar tüm dunya

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