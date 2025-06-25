Arda Gezer, Altay'dan Ayrıldığını Duyurdu

Arda Gezer, Altay'dan Ayrıldığını Duyurdu
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Altay'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Gezer, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla kulüple yollarını ayırdığını duyurdu. Genç futbolcu, Altay'a olan minnettarlığını ifade ederek, kulüp için en iyi dileklerde bulundu.

Altay'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Gezer, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, ilk olarak takımdaki deneyimli oyunculardan Murat Uluç, Deniz Kadah ve Sefa Özdemir'in sözleşmelerini 2 yıl daha uzatırken, Kuban Altunbudak ile de anlaşamayıp yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılara son olarak veda eden isimse Arda Gezer oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Arda Gezer'in yaptığı açıklama şöyle: "6 yaşında spor okulunun kapısından içeri girdiğim, her yaş kategorisinde gururla formasını taşıdığım, mücadele ettiğim; yeri geldiğinde güldüğüm, yeri geldiğinde ağladığım Büyük Altay'dan ayrılmış bulunuyorum. Başta değerli hocalarım olmak üzere, üzerimde emeği olan tüm yöneticilere, takım arkadaşlarıma ve kardeşlerime gönülden teşekkür ederim. Büyük Altay'ın en kısa sürede hak ettiği yerlere geleceğinden en ufak bir şüphem yok. Her zaman kalbimde olacaksın. Teşekkürler Büyük Altay." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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