Özbelsan Sivasspor: 3-1
1. Lig'in 36. haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Maçta Braian Jose Samudio, Fredy ve Serdar Gürler golleriyle takımına galibiyeti getirdi.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Yasin Arslan, Ethem Potuk, Murathan Çomoğlu
ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah (Dk. 53 Üzeyir Ergün), Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 88 Ibrahim Zubairu), Pedrinho (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Oğuz Gürbulak (Dk. 72 Ferhat Yazgan), Fredy, Braian Jose Samudio, Burak Çoban (Dk. 72 Serdar Gürler )
ÖZBELSAN SİVASSPOR: Gökhan Akkan, Aaron Appindangoye, Murat Paluli, Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Kerem Atakan Kesgin), Özkan Yiğiter (Dk. 81 Charilaos Charisis), Kamil Fidan, Feyzi Yıldırım (Dk. 81 Emre Gökay), Jonathan Okoronkwo, Valon Ethemi
GOLLER: Dk. 26 Braian Jose Samudio, Dk. 56 Fredy, Dk. 80 Serdar Gürler (Arca Çorum FK) - Dk. 35 Fevzi Yıldırım (Özbelsan Sivasspor )
SARI KARTLAR: Burak Çoban (Arca Çorum FK) - Mert Çelik (Özbelsan Sivasspor )
1'inci Lig'in 36'ncı haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında ağırladığı Özbelsan Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
26'ncı dakikada Çorum FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Yusuf'un kale alanının sağ ön kısmına yaptığı ortada topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
34'üncü dakikada Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ethemi, ceza sahası içine yerden pasını gönderdi. Okoronkwo'nun üstünden atladığı topu takip eden Fevzi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.
56'ncı dakikada Yusuf'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına inen topu kale alanında yaşanan karambolde Fredy'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
80'inci dakikada Serdar Gürler, ceza sahasında bulduğu pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşmayı Arca Çorum FK, 3-1 kazandı.