Haberler

Özbelsan Sivasspor: 3-1

Özbelsan Sivasspor: 3-1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1. Lig'in 36. haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Maçta Braian Jose Samudio, Fredy ve Serdar Gürler golleriyle takımına galibiyeti getirdi.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Yasin Arslan, Ethem Potuk, Murathan Çomoğlu

ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah (Dk. 53 Üzeyir Ergün), Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 88 Ibrahim Zubairu), Pedrinho (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Oğuz Gürbulak (Dk. 72 Ferhat Yazgan), Fredy, Braian Jose Samudio, Burak Çoban (Dk. 72 Serdar Gürler )

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Gökhan Akkan, Aaron Appindangoye, Murat Paluli, Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Kerem Atakan Kesgin), Özkan Yiğiter (Dk. 81 Charilaos Charisis), Kamil Fidan, Feyzi Yıldırım (Dk. 81 Emre Gökay), Jonathan Okoronkwo, Valon Ethemi

GOLLER: Dk. 26 Braian Jose Samudio, Dk. 56 Fredy, Dk. 80 Serdar Gürler (Arca Çorum FK) - Dk. 35 Fevzi Yıldırım (Özbelsan Sivasspor )

SARI KARTLAR: Burak Çoban (Arca Çorum FK) - Mert Çelik (Özbelsan Sivasspor )

1'inci Lig'in 36'ncı haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında ağırladığı Özbelsan Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

26'ncı dakikada Çorum FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Yusuf'un kale alanının sağ ön kısmına yaptığı ortada topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ethemi, ceza sahası içine yerden pasını gönderdi. Okoronkwo'nun üstünden atladığı topu takip eden Fevzi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

56'ncı dakikada Yusuf'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına inen topu kale alanında yaşanan karambolde Fredy'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

80'inci dakikada Serdar Gürler, ceza sahasında bulduğu pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşmayı Arca Çorum FK, 3-1 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme