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Sosyal medya Mert Hakan'ın paylaşımını konuşuyor! Kısa sürede 3 milyon izlendi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasının yankıları sürüyor. Hakem Ali Palabıyık'ın iptal ettiği gol ve verdiği kararlarla damgasını vurduğu mücadeleye bir tepki de Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Karşılaşmanın 14. dakikasında attığı ve iptal olan golü sonrası paylaşım yapan Yandaş, sosyal medyayı adeta yıktı. Kısa süre içerinde viral olan paylaşım tam 3 milyon izlendi.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarıyla damga vurduğu mücadeleye bir paylaşımda attığı golü iptal olan Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Başarılı futbolcunun kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gören paylaşımı sosyal medyada tam 3 milyon görüntülenme aldı.

"ARAYIN BULURSUNUZ"

Mert Hakan'ın paylaştığı videoya düştüğü not da dikkat çekiciydi. Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda "Arayın bulursunuz...yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı

3 MİLYON İZLENDİ

Attığı şık golü iptal olan yıldız futbolcunun paylaşımı sosyal medyada gündem olmakla beraber kısa süre içerisinde de 3 milyon görüntülenme kaydetti.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın o paylaşımı;

Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş Adana Demirspor Ali Palabıyık Fenerbahçe Twitter Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Sağlam:

Alanya maçından sonra Galatasaraylı yöneticiler bu hakeme düdük astırmak isteyince Fenerbahçeliler sahip çıkmıştı.DAHA BETER OLUN FENERLİLER

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