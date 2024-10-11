Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi Türk takımını açıkladı. İşte detaylar...

DEV LİSTE BELLİ OLDU

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Sıralamda 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki veriler baz alındı. İlk 10'da bazı sürprizler de yer aldı. Öte yandan federasyon, en iyi Türk takımını da duyurdu. İşte önce global anlamda ilk 10, ardından da en iyi Türk takımlarının sıralaması...

1-) REAL MADRİD

2-) MANCHESTER CITY

3-) BAYER LEVERKUSEN

4-) ATALANTA

5-) ATLETICO MADRİD

6-) BORUSSIA DORTMUND

7-) BAYERN MÜNİH

8-) BOTAFOGO

9-) ATLETICO MINEIRO

10-) BARCELONA

EN İYİ TÜRK TAKIMI: FENERBAHÇE (25.SIRA)

Listede ne iyi Türk takımı ise Fenerbahçe seçildi. Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, global istese ise 25. sırada yer aldı.

GALATASARAY: 52. SIRADA

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray ise Türk takımları arasında Fenerbahçe'nin arkasında kaldı. Aslan, listede 52. sırada

BEŞİKTAŞ: 105 SIRADA

Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş, listeye 105. sıradan dahil oldu. Kara Kartal, en iyi 3. Türk takımı konumunda.

TRABZONSPOR: 115. SIRADA

Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş'i geri getiren Trabzonspor ise 115. sırada yer alıyor. Karadeniz Fırtınası, en iyi 4. Türk takımı ilan edildi.