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Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu

Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını ve en iyi Türk takımını açıkladı. Sıralamada 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki veriler baz alındı. En iyi Türk takımı olarak Fenerbahçe seçildi ve global listede 25. sıraya yerleşti. İşte tam liste...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi Türk takımını açıkladı. İşte detaylar...

DEV LİSTE BELLİ OLDU

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Sıralamda 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki veriler baz alındı. İlk 10'da bazı sürprizler de yer aldı. Öte yandan federasyon, en iyi Türk takımını da duyurdu. İşte önce global anlamda ilk 10, ardından da en iyi Türk takımlarının sıralaması...

1-) REAL MADRİD
2-) MANCHESTER CITY
3-) BAYER LEVERKUSEN
4-) ATALANTA
5-) ATLETICO MADRİD
6-) BORUSSIA DORTMUND
7-) BAYERN MÜNİH
8-) BOTAFOGO
9-) ATLETICO MINEIRO
10-) BARCELONA

EN İYİ TÜRK TAKIMI: FENERBAHÇE (25.SIRA)

Listede ne iyi Türk takımı ise Fenerbahçe seçildi. Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, global istese ise 25. sırada yer aldı.

GALATASARAY: 52. SIRADA

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray ise Türk takımları arasında Fenerbahçe'nin arkasında kaldı. Aslan, listede 52. sırada

BEŞİKTAŞ: 105 SIRADA

Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş, listeye 105. sıradan dahil oldu. Kara Kartal, en iyi 3. Türk takımı konumunda.

TRABZONSPOR: 115. SIRADA

Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş'i geri getiren Trabzonspor ise 115. sırada yer alıyor. Karadeniz Fırtınası, en iyi 4. Türk takımı ilan edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Futbol Dünya Eylül Spor

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Yorumlar (11)

Samet Yalçın:

Aynen Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklük 10 senedir şampiyon olamasa da, Şampiyonlar Ligine gidemese de, Galatasaray'dan içerde dışarda sürekli 3 gol yese de, kupa sayısında en yakın rakibi Beşiktaş'ın gerisine düşse de, çıkışı olmayan Kadıköy'den herkes kayarak çıksa da...

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İbrahim Coşkun:

Buda kapak olsun

17
23
yanıtYanıtla
Ahmet null:

Doğrusuna Google dan bakın sayın okurlar

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8
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Ahmet null:

Ya bu sayfanın fenerbahçe yanlısı olduğunu anladık da bu kadar partal da sıkma be admin gülmekten karnım ağrıdı

26
6
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Kenan Star:

neye gore seçiliyor bu sıralama

22
2
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Hamdi Baba :

Sahi neye göre bu sıralama. Fenerbahçe son 10 yılda kaç defa şampiyonalar ligi oynadı yada uefa ? Türkiye’deki son 10 yılda kaç defa sampiyon oldu ? Kaç kupa aldı.

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2
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Temha Arak:

bir fenerli olarak buradada cifte sitandart var 25 sirada gs olmaliydi

8
4
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Hako Sanane:

Dünyası küçük olanlara gelsin

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0
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Muhammet Şifa CİHAN:

Kanka merak ediyorum kriterler ne? Şampiyonalar ligini unutmuş kupayı görmemiş derbi kazanamayan Fenerbahçe’yi en iyi Türk takımı göstermelerine sebep Ali koçun nakit gücü dışında ne olabilir aklıma bişey gelmiyor da!

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Perwer:

Nirnisspor Listede yok…

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