Arada 3 puan var! Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi.

YAPAY ZEKADAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ GELDİ

Şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak edilirken, yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index'den sürpriz bir tahmin geldi. Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu;