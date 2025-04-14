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Arada 3 puan var! Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar

Arada 3 puan var! Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar
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Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek puan farkının artmasını engelledi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahminlerini ve takımların toplayacağı puanları açıkladı. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %81.8, Fenerbahçe'nin ise %18.1 olarak belirlendi.

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi.

YAPAY ZEKADAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ GELDİ

Şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak edilirken, yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index'den sürpriz bir tahmin geldi. Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu;

  • 1- GALATASARAY: 92 PUAN
  • Şampiyonluk ihtimali %81.8
  • 2- FENERBAHÇE: 89 PUAN
  • Şampiyonluk ihtimali %18.1
  • 3- BEŞİKTAŞ: 61 PUAN
  • Üçüncü bitirme ihtimali %62.8
  • 4- SAMSUNSPOR: 60 PUAN
  • Dördüncü bitirme ihtimali %28.2
  • 5- EYÜPSPOR: 56 PUAN
  • 6- RAMS BAŞAKŞEHİR: 55 PUAN
  • 7- GAZİANTEP FK: 50 PUAN
  • 8- TRABZONSPOR: 50 PUAN
  • 9- ANTALYASPOR: 48 PUAN
  • 10- KASIMPAŞA: 48 PUAN
  • 11- GÖZTEPE: 48 PUAN
  • 12- KONYASPOR: 46 PUAN
  • 13- ÇAYKUR RİZESPOR: 44 PUAN
  • 14- KAYSERİSPOR: 43 PUAN
  • 15- BODRUM FK: 40 PUAN
  • 16- ALANYASPOR: 39 PUAN
  • 17- SİVASSPOR: 37 PUAN
  • 18- HATAYSPOR: 24 PUAN
  • 19- ADANA DEMİRSPOR: 3 PUAN
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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBen Kemal:

gs da yunus, osimen, barış sakatlanmazsa şampi....

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