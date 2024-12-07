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Aracı bu hale geldi: Premier Lig'in yıldızı, feci bir kaza geçirdi

Aracı bu hale geldi: Premier Lig'in yıldızı, feci bir kaza geçirdi
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın yıldızı Michail Antonio, ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından aracı hurdaya dönen Antonio'nun Bilincinin açık olduğu ve iletişim kurabildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcu, Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Jamaikalı futbolcusu Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

KULÜBÜ DUA İSTEDİ

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini doğruluyoruz. Kulüpteki herkes, bu zor zamanda Michail Antonio ve yakınları için dua ediyor. Kulüp olarak gelişmelerle ilgili açıklama yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Aracı bu hale geldi: Premier Lig'in yıldızı, feci bir kaza geçirdi

BİLİNCİ AÇIK VE DURUMU STABİL

Kulüpten daha sonra yapılan açıklamada ise "West Ham United, Michail Antonio'nun bu öğleden sonra Essex bölgesinde geçirdiği trafik kazasının ardından durumunun stabil olduğunu doğrulayabilir. Michail'in bilinci açık ve iletişim kurabiliyor ve şu anda Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor" denildi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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