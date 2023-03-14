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Arabistan'da kendini iyice bozdu! Ronaldo'dan stadı buz kestiren hareket

Spor Haberleri

Arabistan'da kendini iyice bozdu! Ronaldo'dan stadı buz kestiren hareket

Geçen hafta tribünlere el hareketi çekip şişeleri tekmeleyen Al-Nassr futbolcusu Cristiano Ronaldo, yine çok konuşulacak hareketlere imza attı. Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Abha'ya karşı oynadıkları maçta top ayağındayken hakemin ilk yarıyı bitirmesi Cristiano Ronaldo'yu çıldırttı. Hakemin yüzüne karşı hakaret yağdıran Portekizli yıldız, ardından topu sert şekilde havaya dikti.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan günleri gergin geçiyor. Geçtiğimiz hafta Messi tezahüratlarını duyunca tribünlere el hareketi çekip şişeleri tekmeyen Ronaldo, yine benzer hareketler sergiledi.

Arabistan'da kendini iyice bozdu! Ronaldo'dan stadı buz kestiren hareket

DÜDÜĞÜ DUYUNCA ÇILDIRDI

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Nassr ile Abha karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, 21 dakikada bulduğu 2 golle ilk yarıda üstünlüğü ele aldı. 2-0 devam eden ilk yarının sonuna 2 dakika uzatma süresi eklendi. Hakem 47.22'de devreyi bitiren düdüğü çaldı. O sırada topla buluşan Cristiano Ronaldo, düdüğü duyunca kendinden geçti.

Arabistan'da kendini iyice bozdu! Ronaldo'dan stadı buz kestiren hareket

HAKARET YAĞDIRDI

Hakeme ağır hakaretlerde bulunan Ronaldo, yerden aldığı topu sert şekilde havaya dikti. Ardından sarı kartla cezalandırıldı. Ronaldo'nun agresif hareketleri sahadaki futbolcuları ve tribünleri şoka soktu.

Arabistan'da kendini iyice bozdu! Ronaldo'dan stadı buz kestiren hareket

Arabistan'da kendini iyice bozdu! Ronaldo'dan stadı buz kestiren hareket

Arabistan'da kendini iyice bozdu! Ronaldo'dan stadı buz kestiren hareket

Arabistan'da kendini iyice bozdu! Ronaldo'dan stadı buz kestiren hareket

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Spor Haberler

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