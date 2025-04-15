Antrenmanda ortaya çıktı! Fenerbahçelileri sevindiren gelişme

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Bugünkü antrenmanda, sarı-lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı.

KAYSERİSPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamladı. Net Global Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

OOSTERWOLDE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak İstanbul'a dönen Jayden Oosterwolde, düz koşulara başladı. Sarı-Lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

SAMSUNSPOR MAÇINDA ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Jayden Oosterwolde, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve ülkesi Hollanda'da ön çapraz bağ ameliyatı olmuştu. Oosterwolde, ameliyatın ardından sahalara dönmek bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

OOSTERWOLDE'NİN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımda şimdiye kadar tüm kulvarlarda 62 maça çıktı. Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki sol bek bu sezon ise 14 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE KAYSERİ SPORMAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 32. haftasındaki Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.