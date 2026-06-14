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Antalya'da, antik tiyatroda milli maç heyecanı

Antalya'da, antik tiyatroda milli maç heyecanı
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçı dev ekrandan izlendi. Yaklaşık 5 bin futbolseverin katıldığı etkinlikte milliler 2-0 mağlup olunca büyük üzüntü yaşandı. Alanya'da da benzer bir organizasyon düzenlendi.

ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı yaşandı. A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aranın ardından katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında karşılaştığı Avustralya maçı antik kentte kurulan dev ekrandan canlı izlendi. 2 bin yıllık antik tiyatroyu sabah erken saatlerden itibaren dolduran kalabalık, karşılaşma öncesi marş ve şarkılarla eğlendi. Çok sayıda futbolsever de tiyatronun çevresindeki yüksek noktalara çıkarak karşılaşmayı izlemeye çalıştı. Maçta ilk düdüğün çalmasıyla heyecan doruğa ulaştı. Dev ekrana yansıtılan mücadeleyi heyecanla izleyen yaklaşık 5 bin futbolsever, millilerin sahadan 2-0 mağlup ayrılmasının ardından ise büyük üzüntü yaşadı.

ALANYA'DA MİLLİ MAÇ HEYECANI

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşma, Alanya'da da kurulan dev ekrandan canlı yayınlandı. Milli Egemenlik Stadyumu karşısındaki Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde yerini alan futbolseverler, Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla maçı takip etti. Karşılaşma boyunca ay yıldızlı millilere destek veren taraftarlar, heyecanı birlikte yaşadı. Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona eren maçın bitiş düdüğüyle Alanya'daki taraftarlar üzüntü yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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