Antalyasporlu Sporcular Para Okçuluk Federasyon Kupası ve 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda Derece Hedefliyor

Antalyasporlu sporcular, Para Okçuluk Federasyon Kupası ve ardından da 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda derece hedefiyle yay çekecek.

Antalyasporlu okçular, Antalya 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan okçuluk sahasında gerçekleşecek müsabakaların ilki olan Para Okçuluk Federasyon Kupası'nda yarışacak. Antalyasporlu Zehra Özbey Torun, 2025 için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan bu kupada iyi bir derece elde ederek sezon sonunda bu kategoride olimpiyatlarda yarışacak ay-yıldızlı kafileye adını yazdırmak istiyor.

Öte yandan yaptığı antrenmanlarla gelişimini sürdüren Akreplerin genç okçusu Fikret Can Saraçoğlu ise 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda çalışmalarının karşılığını almak için atış çizgine çıkacak. Bu kupa, aynı zamanda okçular için Türkiye sıralamasını belirleyen 3 yarışmanın ilki olma özelliğini de taşıyor.

Yıl boyu sürecek olan faaliyet takviminin önemli yarışlarında başarılı sonuçlar almayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, antrenör Hazel Kırsever ile birlikte sürdürdükleri antrenmanlarda son aşamaya geldi. - ANTALYA