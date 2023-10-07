Hakem "devam" dedi! İşte Antalyaspor-G.Saray maçının ilk yarısına damga vuran o pozisyon
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Antalyaspor-Galatasaray maçında ev sahibi Antalyaspor'un penaltı beklediği bir an yaşandı. Maçın 19. dakikasında Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Ancak hakem Zorbay Küçük, oyunun devam etmesine karar verdi ve penaltı vermedi.
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Antalyaspor penaltı bekledi.
JEHEZKEL YERDE KALDI
Mücadelenin 19. dakikasında ev sahibi Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, Zorbay Küçük'ün penaltı vermesini beklerken, oyun devam etti.
OYUN DEVAM ETTİ
Ev sahibi Antalyasporlu futbolcular, Zorbay Küçük'e pozisyonun penaltı olduğunu ve VAR'a gitmesi gerektiğini belirten hareketler yaptılar fakat mücadele kaldığı yerden devam etti.
İşte o pozisyon;