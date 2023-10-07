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Hakem "devam" dedi! İşte Antalyaspor-G.Saray maçının ilk yarısına damga vuran o pozisyon

Antalyaspor-Galatasaray maçında ev sahibi Antalyaspor'un penaltı beklediği bir an yaşandı. Maçın 19. dakikasında Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Ancak hakem Zorbay Küçük, oyunun devam etmesine karar verdi ve penaltı vermedi.