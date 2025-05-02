Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ligin 34'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Konyaspor'u Safuri'nin ayağından bulduğu tek golle 1-0 yendi. Akdeniz ekibi Antalyaspor aldığı galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Konyaspor ise 43 puanda kaldı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

BELÖZOĞLU: 43 PUAN ÇOK DEĞERLİ

Aldıkları galibiyetle 43 puana çıktıklarını ve çok değerli olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, "Bir maç fazlası olmasına rağmen Konyaspor'u altımıza aldık. Oyuncu gücümüze göre bütün planlarımız, formasyonlarımız her maçı özellikle ilk sırada kazanmak üzerine. Bugün de öyle oldu. Belki iç saha performans olarak en iyi maçımız değildi ama kazanmayı bildik. Oyunda elimizden geldiğince hamleler yapmaya çalıştık. 22 oyuncuyu tebrik ediyorum. Olabildiğince centilmence, iyi mücadele oldu. Maçın içinde Konyaspor'un üstün olduğu, bizim üstün olduğumuz dönemler vardı. Çok birbirine yakın bir maçtı. Belki penaltıyla öne geçseydi Konyaspor, bizim adımıza biraz daha zor bir maç olurdu. Daha da zor bir maç olabilirdi" dedi.

'MAÇIN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI HAKEMDİ'

Bugünün en büyük hayal kırıklığının maçın hakemi olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bugün en büyük hayal kırıklığı bence hakemdi. Kendisi adına çok üzgünüm. Bu kadar kötü bir maç. Bence yüksek beklenti olan hakemlerden bir tanesi. Maçın her anında Konyaspor'u oyunda tuttu. Her anında Konyaspor'un yanında oldu. Benim adıma dışarıdan baktığımda bir teknik adam olarak çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum kendisiyle alakalı" diye konuştu.

'3 PUAN ALINAN HER MAÇ HAKEDİLMİŞTİR'

Maçta 3 puanı hak edip edilmediğiyle ilgili soruya Emre Belözoğlu, "Kazanan her maçı ben hak ettiğimizi düşünüyorum. Ne olursa olsun futbol bu. Kazanan takımı her zaman tebrik etmek lazım. Oyunun karşılığını alamadığımız çok maç oldu. Ben futbolcuyken de teknik adamken de. Bugün iki takımın oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Futbol oyununda kim kazanırsa haklıdır" ifadelerini kullandı

'ÇOK POTANSİYELLİ KALECİ'

Kaleci Abdullah Yiğiter'in performansına da değinen 44 yaşındaki teknik adam, "Çok iyi oynadı. Çok zaten potansiyelli bir kaleci. Bugün bizi özellikle penaltıyı kurtararak ayakta tuttu. Oyunun sonraki bölümünde de bir iki tane çok net bir pozisyonla girmesine rağmen Konya'nın yine bizi orada tuttu. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar vardı. Yani bence iki takım oyuncuları daha birbirine yakın çok eşit mücadele etti ama bizim kalecimiz Abdullah bu büyük performansını övmemiz gerekiyor" şeklinde cevapladı.

'RAHATTA OLAN KONUMUZU SAĞLAYAN ŞEY İÇ SAHA PERFORMANSIMIZ'

İç sahada galibiyet almalarına rağmen deplasmanda puan toplanmakta zorluk çektikleriyle ilgili soruya Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza en büyük hayal kırıklığı geçen haftaki Sivas maçıydı. Bu tabii ki bizim sezon sonunda yapacağımız bir değerlendirme olacak. Biz 10 antrenmanımızın 6'sının 7'sinin defans parçası olarak çalışmamıza rağmen elimizden geldiğince bunu bu kadar yapabildik oyuncularımızla. Deplasman karnemizin çok iyi olduğunu söyleyemem. Bizden önce de böyleydi. Ama biz iç sahada bence özellikle bu farkı ortaya çıkararak bugünkü oyun dışında, bundan önceki dört maçta kazandığımız maçlarda da bence rakipten çok daha yorulmuştuk. Bugün bence daha ortak bir oyun vardı. Bence şu anki konumuzu en azından rahatta olan konumuzu sağlayan şey gerçekçi olmak lazım iç saha performansımız" şeklinde cevapladı.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE OYUNCULARA HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE GÖREV VERMEYE, HAK EDENİ OYNATMAYA ÇALIŞTIK, GAYRET ETTİK'

Bünyamin Balcı'nın kırmızı kart görebileceği ihtimaline karşı oyundan aldığını belirten Belözoğlu, "Bünyamin'in performansından da memnunum. Mert de elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. Kolay bir maç olmadı yani oyuncular için de, bizler için de. Mevcut gücümüzle, oyuncu gücümüzle biz inanın elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular da kime görev versek, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Baktığınız zaman oyuncuların hakkını vermemiz lazım. Çok istediler. Bu puanı yakalamak için çok mücadele ettiler ama biz de teknik adam olarak bence oyuncu grubunu en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Çünkü futbolda teknik adamlık zor bir meslek. Elimizden geldiğince oyunculara hak ettiği şekilde görev vermeye, hak edeni oynatmaya çalıştık, gayret ettik. Bence büyük fotoğrafta ekibimle beraber fena iş çıkarmadık. Bugün geldiğimiz noktada ama bizden daha fazla payı olan bir parça varsa onlar oyunculardır diye düşünüyorum" dedi.

UÇAR: RAKİBİMİZ DEĞİL KENDİ KENDİMİZİ CEZALANDIRDIK

Son haftalarda yukarıya çıkan ivmeleri olduğunu ancak kazanamadıklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, rakibin değil kendi kendilerini cezalandırdıklarını belirtti. Yenilgiyi hak etmediklerini söyleyen Uçar, "Son haftalarda yukarı çıkan bir ivmemiz vardı. Bu ivmeyle buraya gelmiştik. Aslında tek hedefimiz vardı, o da burada kazanıp, şehrimiz için anlam ifade eden bu maçta taraftarlarımızı mutlu etmekti. Baktığımızda ilk yarı oyunu kontrol eden takım bizdik. Aslında maçın genelini kontrol eden takım bizdik. Bugünkü maçın tek kelimeyle özeti, aslında rakibin bizi cezalandırdığı bir maç değil, biz kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu. Kendi yaptığımız, ilk yarıda hatalardan verdiğimiz pozisyonlar oldu. Biri korner ikisi ofsayt olan pozisyonlar oldu. Devreye 1-0 önde girebilseydik, belki ikinci arayı onların daha az direnç gösterebileceği, bizim de daha dirençli oynayabileceğimiz bir oyun oldu ama her şeye rağmen devre arası, oyuncularımızla gerek teknik anlamda gerek psikolojik anlamda konuştuğumuzda, ikinci arayı yine kontrol ederek başladığımız bir oyun. O bölümde Pripp'le Yusuf'la kaçırdığımız pozisyonlar, hiçbir pozisyon yokken bir pozisyonda savunmadan çıkarken kaybettiğimiz top neticesinde ağır cezalandırdığımız bir bölüm. Sonrasında yine bulduğumuz pozisyonlar oldu. Umut'la, Yusuf'la yakaladığımız pozisyonlar oldu. Maalesef değerlendiremedik. Topu daha iyi paylaşmamız lazımdı, paylaşamadık. Neticesinde de bence hak etmediğimiz, yani en azından en azından baktığımızda en azından bir puan hak ettiğimiz maçı bugün itibariyle hiç puan almadan şehrimize dönüyoruz. Üzgünüz" dedi.

'FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA DEĞİL'

Futbol şansının yanlarında olmadığını belirten Uçar, "Bugün futbol şansı yanımızda olmadı. İki golümüz VAR'dan döndük. Penaltıyı kaçırdığımız, daha çok pozisyon ürettiğimiz, gol beklentimizin, bütün istatistiklerimizin minelimize olduğu bir maçı maalesef puan almadan dönüyoruz" diye konuştu.

'MELİH'İN KIRMIZI KARTI AĞIRDI'

Melih İbrahimoğlu'nun gördüğü kırmızı kart ile ilgili gelen soruya Recep Uçar, "Melih'in kırmızı kartının ağır olduğunu düşünüyorum. Ben hatta göremedim. Yani orada topa hamleyi yapan oyuncu Melih'ti. Topla mı dışarı çıktığında ondan dolayı mı verdi? Hakem ile konuşmadım" dedi.