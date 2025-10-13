Antalyaspor, Erol Bulut ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bulut, kırmızı-beyazlı kulübün başarısı için elinde ne geliyorsa yapacağını söyledi.

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etti. Başarılı teknik adam için kulüp tesislerinde Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'in de katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Emre Belözoğlu giderken tüm alacaklarını bıraktı

İmza töreninde konuşan Başkan Rıza Perçin, Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrılırken tüm alacaklarını bıraktığını belirterek, "Burada 1 yıldır emeği olan, gecesini gündüzüne katan Emre hocaya hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Giderken de gerekli alacaklarıyla ilgili hepsini bırakıp gitti. Hocamız duygusal anlamda ayrılmak istediğini söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi, takımı onunla kurduğumuzu söyledik. Ancak bir gün sonra tekrar görüşme talep etti. Gittiğimde herkesin ailesi var, herkesin çoluğu çocuğu var, herkesin bir onuru var. Orada hocamıza ailesine gelen mesajları gördüm. Mesajların hiçbirisi tanıdığımız kişilere ait değil, hepsi sahte hesap. Neler yazıldığını ben okurken utandım" ifadelerini kullandı.

"Artık Antalya'da futbol anlamında yeniden başlıyoruz"

Başkan Rıza Perçin, teknik direktör arayış sürecini ve Erol Bulut tercihini de detaylı şekilde anlattı. Perçin, "Geçen hafta Emre Belözoğlu hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hemen akabinde takımın bir kaptana ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Yönetim kurulu ve Antalya'da ileri gelenlerle yaptığımız toplantılarda görüştüğümüz isimler arasından Erol hocamızla ciddi şekilde ilgilenme kararı aldık. Cumartesi akşamı görüştük ve 15-20 dakika içinde anlaşmaya vardık. Hocamız 1-2 gündür idmanları kenardan izliyordu, takımla ilgili analizlerini yaptı ve bugün itibarıyla sahaya indi. Artık Antalya'da futbol anlamında yeniden başlıyoruz diyebiliriz. Hocamızın disiplini, bilgisi ve ekibiyle çok başarılı olacağına inanıyoruz. Taraftarımızla birlikte ayrışmadan daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erol Bulut: "Antalyaspor'un başarısı için elimden ne gerekiyorsa yapacağım"

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut da hedefleri ve planlarından bahsetti. Göreve gelmeden önce yönetimle telefonda anlaştıklarını dile getiren Bulut, "Antalyaspor'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bir şeyleri değiştirebileceğimize inandığımız için buradayız. Malatya, Alanya ve Gaziantep gibi kulüplerde zor şartlarda çalıştık ve Avrupa'ya gitmeyi başardık. Futbol sürekli değişiyor, biz de teknik direktörler olarak bu değişime ayak uydurmalıyız. Türkiye'de her kulübün sorunları var, bunları birlikte aşmamız gerekiyor. Yönetim, futbolcular, taraftar ve medya hep birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

"Benim için yaş önemli değil, performans önemli"

Performans odaklı bir anlayışla çalışacaklarını vurgulayan Bulut, "Benim için yaş önemli değil, performans önemli. Süreklilik istiyoruz, istikrarsızlık performansı düşürüyor. Kadroyu en iyi şekilde değerlendirip ocak ayına kadar en yüksek verimi almak istiyoruz. Hedeflerimiz olacak ama bunu şu anda açıklamayacağım. Kupa, her Anadolu takımı gibi bizim de hedefimiz. Avrupa'ya giden en kısa yol kupa" dedi.

"İlk hedefimiz birliktelik"

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, başarıya giden yolun kulübün tüm paydaşlarının bir arada hareket etmesinden geçtiğine değinerek, "İlk hedefimiz birliktelik. Bir gemide delik açıldığında hep birlikte kapatmamız lazım. Aksi halde daha büyük sorunlar çıkar. Biz buraya bazı şeyleri değiştirmeye geldik ve değiştirebileceğimize inanıyoruz. Takımın potansiyeline güveniyorum. Futbolcularımızın performansını artırıp onlara güven aşılamamız gerekiyor. Bu olduğunda hedeflere ulaşmamız çok daha kolay olur" cümlelerine yer verdi.

Hedef istikrar ve başarı

Gaziantep FK maçıyla birlikte takımın hazır hale geleceğini söyleyen Bulut, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız Gaziantep maçına kadar takımı hazır hale getirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ama elimizdeki kadroyla en iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.