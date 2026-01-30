Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: 'Penaltı pozisyonları olmasaydı farklı bir sonuç alabilirdik'

ANTALYASPOR Başkanı Rıza Perçin, "Bugün iki tane penaltı pozisyonu olmasaydı biz buradan çok daha farklı bir sonuçla galip gelebilirdik" dedi.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trabzonspor ile 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Perçin, "İkinci yarıya iyi başladık. Önce Kasımpaşa, geçen hafta uzun bir süreden sonra Gençlerbirliği'ni kendi sahamızda yendik. Başarılı bir oyun oynadık. Bugün de gördük ki iyi yoldayız, iyi mücadele ediyoruz. Takım artık reaksiyon veriyor. Burası artık kolay bir deplasman olmadığını herkese gösteriyor. Bugün iki tane penaltı pozisyonu olmasaydı biz buradan çok daha farklı bir sonuçla galip gelebilirdik. Bütün futbolcu kardeşlerimize, Sami Hoca'ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Taraftar gruplarımız hep beraber omuz omuza oldular. Burayı artık futbolcularımızla beraber, taraftarlarımız da 90 dakika susmadan mücadele ediyor" dedi.

Takımın daha iyi yerlere geleceklerine inandığını söyleyen Perçin, "Haftaya Karagümrük deplasmanına gideceğiz. Orada da inşallah iyi bir sonuç alacağız. Biz takımımıza artık çok güveniyoruz. Artık bir aile olduk diyebiliriz, Antalyaspor olarak kenetlendik. Kulübün daha önceden gelen sorunları, maddi ve manevi devam etmekte. Bizler yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Antalya'daki dinamikleri, akil Antalyasporluları ve iş dünyasını desteğe çağırıyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yarım bıraktığımız projeleri işleme koyacağız. Transfer için elimizden geleni yapıyoruz. İçeriyi mutlu etmeye çalışıyoruz, içeriye çalışıyoruz. Kadromuzun yetersiz olduğunu söyleniyordu. Bugün görüyoruz ki şampiyonluk adaylarından bir tanesini dişe diş olarak, çoğu zamanda üstün oynayarak penaltılar olmasa daha farklı bir skor söyleyebileceğimiz, şu anda galibiyeti konuşabileceğimiz bir şehir durumuna geldi" diye konuştu.

Antalyaspor'un transfer yasağı ile ilgili de konuşan Perçin, "Devre arasında transferi açıp reaksiyonla fazla fazla transfer yapmak, yaptığımız araştırmalarda hiçbir zaman başarılı olmamış. Ligden düşmesini daha çok kolaylaştırmış. Ama içeriye sahip çıkan, içeriyi mutlu eden kulüpler, elindeki kadroya güvenen kulüpler başarılı olduklarını görüyoruz. Biz buraya güvenmeye devam edeceğiz. Ama son güne kadar da bir deneyeceğiz bir şeyler. Bizim görüşümüz bu kadroya güveniyoruz, içerideki arkadaşları maddi ve manevi mutlu etmek bizim öncelikli amacımız. Hasan Yakub İlçin ve Ali Demirbilek ile ilgili teklifler geldi. Onlar bizim değerimiz. Kulübe nasıl katkı sağlayacaksa öyle hareket edeceğiz. Ama bir transfer olacaksa bizim amacımız sonraki satışla ilgili yüksek bir pay koymaktır. Şu an için belli bir şey yok hafta içi bununla ilgili bir karar vermiş oluruz. Bu arkadaşlarımızın gelişimi açısından İstanbul'da o kulüplerde vitrine çıkıp, kendini gösterip Avrupa'ya açılmaları daha kolay oluyor" dedi.

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili konuşan Perçin, "Türk hakemlerine güveniyoruz. Oyun içerisinde bazı haklarını karşı rakibimizden yana kullandı. Anadolu kulüpleri ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Maçlara çıkmadan çok yıpranıyoruz zaten. Önümüzdeki haftayla ilgili inşallah hakem arkadaşlar çok daha dikkatli olacak. Bu hakem arkadaşımıza da başarılar diledik. Kendisine güvendiğimizi söyledik. Takdir haklarını bugün biraz karşı rakibe vermiş olabilir ama bundan sonra da inşallah kendisine çok güveniyoruz" diye konuştu.