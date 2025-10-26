Antalyaspor, Başakşehir'e 4-0 Yenildi
Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, evinde RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Maçta Antalyaspor'dan Doğukan Sinik kırmızı kart gördü, Başakşehir'den ise Shomurodov ve Nuno da Costa golleriyle öne geçti.
Adem AKALAN/ANTALYA,
STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay
HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yigiter-Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal(Dk. 75 Samet Karakoç), Ceesay, Van de Streek(Dk. 75 Safuri), Abdülkadir Ömür(Dk. 89 Kerem Kayaarası), Saric(Dk. 75 Hüseyin Türkmen), Doğukan Sinik, Bachir Gueye(Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım).
RAMS BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer-Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir(Dk. 78 Kemen), Yusuf Sarı(Dk. 60 Deniz Türüç), Umut Güneş(Dk. 68 Kaluzinski), Crespo(Dk. 60 Amine Harit), Nuno da Costa(Dk. 78 Brnic), Shomurodov.
KIRMIZI KART: Dk. 43 Doğukan Sinik ( Antalyaspor )
SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Samet Karakoç ( Antalyaspor ), Miguel Crespo, Umut Güneş ( Başakşehir )
GOLLER: Dk. 22, Dk. 88 Shomurodov, Dk. 45+4, Dk. 54 Nuno da Costa ( Başakşehir )
Antalyaspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta RAMS Başakşehir'e 4-0 yenildi.
13'üncü dakikada yaptığı presle topu kazanan Antalyaspor'da sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Abdülkadir Ömür'ün ortasında Van de Streek'in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
16'ncı dakikada sol kanatta Doğukan Sinik'in derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür'ün gelişine sert vuruşunu Başakşehir kalecisi Muhammed güçlükle kornere çeldi.
22'nci dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Miguel Crespo'nun altı pas içerisine yerden gönderdiği topa bekletmeden sert vuruşu yapan Shomurodov meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 0-1.
30'uncu dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı'nın vuruşunu kaleci Abdullah, tokatlayarak kornere gönderdi.
43'üncü dakikada hakem Ümit Öztürk'ün faul kararı sonrası yoğun itirazlarda bulunan Doğukan Sinik, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+4'üncü dakikada Yusuf Sarı'nın kornerden penaltı noktasında doğru ortasına iyi yükselen Opoku'nun kafa vuruşu direkten oyun alanına dönerken boşta kalan topu takip eden Nuno da Costa topu filelere gönderdi: 0-2.
53'üncü dakikada sağ kanattan ilerleyen Yusuf Sarı son çizgiye inip pasını çıkardı. Penaltı noktası önünde topu önünde bulan Shomurodov'un sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.
54'üncü dakikada kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Sarı'nın ön direğe ortasına iyi yükselen Nuno da Costa kafayla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
59'uncu dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdülkadir'in ortası savunmadan da sekerek arka direğe doğru giderken topu önünde bulan Giannetti'nin vuruşu üst direğe de çarpıp auta çıktı.
69'uncu dakikada Harit'in ceza sahası içi sağ çaprazdan gönderdiği pasta Operi penaltı noktasında kontrol ettiği topu Kaluzinski'nin önüne bıraktı. Kaluzinski'nin sert şutunu kaleci kurtarırken, boşta kalan topu da savunma uzaklaştırdı.
83'üncü dakikada Başakşehir takımında savunmanın arkasına atılan topu alan Shomurodov, kaleciyle karşı karşıya kalırken yaptığı aşırtma vuruşu kaleci Abdullah kurtardı.
88'inci dakikada ceza alanı içerisinde Amine Harit'in pasında topu önünde bulan Shomurodov'un yerden vuruşu kalecinin bakışları arasında filelere gitti: 0-4.
Mücadele 4-0 deplasman ekibi RAMS Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.