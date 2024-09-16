Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir üç puan kazandı. Maçta Larsson ve Samudio'nun golleriyle ev sahibi takım galibiyete ulaştı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
Antalyaspor : Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan (Dk. 11 Erdoğan Yeşilyurt), Kaluzinski (Dk. 66 Soner Dikmen), Erdal Rakip (Dk. 77 Burak İngenç), Larsson (Dk. 66 Safuri), Townsend (Dk. 66 Gaich), Djenepo, Samudio
Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Yusuf Sarı (Dk. 90 Fougeu), Alioui (Dk. 65 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat (Dk. 90 Aksel Aktaş), Ali Yavuz Kol (Dk. 77 Ozan Demirbağ), Yusuf Barası (Dk. 66 Tayfun Aydoğan)
Goller: Dk. 50 Larsson, Dk. 90+8 Samudio ( Antalyaspor ), Dk. 84 Salih Kavrazlı ( Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 27 Kaluzinski ( Antalyaspor ), Dk. 79 Manev, Dk. 90+10 Aksel Aktaş ( Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
49. dakikada Maestro'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşanAli Yavuz Kol'un şutunda, top direğe çarpıp dışarıya gitti.
50. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Mert Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Larsson, ceza yayı gerisinden çektiği şık şutta topu sol üst köşede ağlarla buluşturdu.
65. dakikada Bünyamin Balat'ın ceza alanında topla buluşturduğu Yusuf Barası'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
84. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Salih Kavrazlı, takımının sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topu sol üst köşeden filelere gönderdi: 1-1
90+8. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Samudio, ceza sahası sol çaprazdan kafa şutuyla topu kaleci Vedat Karakuş'un sağından ağlara yolladı: 2-1.
Antalyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.