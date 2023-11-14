Antalyalı Bisikletçiler Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi'nde Yarışacak

Antalya'da düzenlenecek olan Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi'nde yarışacak Antalyalı bisikletçiler için bir tören düzenlendi. Törende sporcular tanıtıldı ve ödüllendirildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bisikletin popülerliğine ve Türkiye'deki başarılı sporculara dikkat çekti.

Antalya'da "Bisiklet Turizmi" temasıyla 16-19 Kasım'da yapılacak Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi'nde yarışacak Antalyalı sporcular için tören düzenlendi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen törende, Nashira Bisiklet Takımı sporcuları hem tanıtıldı hem de yıl içinde katıldıkları yarışmalarda aldıkları derecelerden dolayı ödüllendirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, törende yaptığı konuşmada, bisikletin dünyada popüler bir spor olduğunu ve Türkiye'de ciddi sporcuların yetiştiğini söyledi.

Antalya'da Nashira Bisiklet Takımı'nın büyük başarılar elde ettiğini aktaran Uysal, belediye olarak da sporculara önemli destekler verdiklerini kaydetti.

Takım kaptanı sporcu Ali Rıza Fırıncı da desteklerinden dolayı Uysal'a ve iş insanı Hüseyin Aydoğan'a teşekkür etti.

Bu yıl katıldıkları 13 yarışın tamamında dereceyle döndüklerini anlatan Fırıncı, "Kendim 13 yarışın 11'inde birinci, ikisinde 2'nci oldum. Diğer arkadaşlarımızda hep derece aldı. Takım olarak çok iyi dereceler aldık." dedi.

Sporcu Ataman Şekerci de gelecek hafta yapılacak dünya şampiyonası elemesine hazırlandıklarını belirtti.

Yılda hedefledikleri 2 önemli yarış olduğunu aktaran Şekerci, "Birisi Türkiye şampiyonası diğeri ise Dünya Şampiyonası elemesi. Bütün çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz. Gran Fondo Dünya Serisi için hazırız." diye konuştu.

Sporcu Haran Türünz de çok yorucu ve sıkı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Amatör yol bisiklet yarışı olan Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi'ne 36 ülkeden bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.