Antalya spor haberleri... Konyaaltı'nın Mavi Kelebekler'inden rahat galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ikinci haftasında Yalıkavakspor'a konuk olan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmayı 20-25'lik skorla kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yalıkavakspor'a konuk olan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, maçın başlama düdüğü ile oyun üstünlüğünü ele aldı. Özellikle hızlı çıkışlar ve uzaktan şutlar ile ev sahibi takıma zor anlar yaşatan Mavi Kelebekler, ilk yarıyı 10-16'luk skorla önde tamamladı. İkinci yarının ilk dakikaları çekişmeli başlasa da Yalıkavakspor, rakibin oyun üstünlüğünü kabul ederek kontra atakları denedi. Ancak Mavi Kelebekler'in savunmaya hızlı dönüşleri ve kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal'ın kritik kurtarışları ev sahibi takımın umutlanmasına engel oldu. Yasemin Şahin golleri ile skora katkı sağlarken, Monika Kıldan Janeska hücumda ve özellikle savunmaya hızlı dönüşleri ile rakip takıma geçit vermedi. Maçın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü koruyan Mavi Kelebekler, mücadeleyi 20-25'lik skor ile kazandı. Sporcularının sergilediği oyundan memnun olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, oyuncularını tebrik etti.

"Deplasmanda kazanmak önemli"

Deplasman maçlarını kazanmanın önemine değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her maça ayrı hazırlandıklarını ifade etti. Geçtiğimiz sezonun iddialı takımlarından biri olan Yalıkavak'ı deplasmanda zorlanmandan yendikleri için mutlu olduklarını belirten Esen, "Her geçen yıl daha güçlü ve koyduğumuz hedeflere yürüyen bir takımımız var. Ligin önemli deplasmanlarından birini kazandık. Bu da iyi oyunculardan oluşan güçlü bir takım olduğumuzun göstergesidir. Ligin henüz başındayız. Önümüzde uzun bir maraton var. Ama hiçbir rakibimizi hafife almadan her maça ayrı hazırlanıyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyor, galibiyetlerinin devamını diliyorum" dedi.

Galibiyeti seyirci ile paylaştılar

Önemli bir deplasman maçı kazandıklarını belirten Mavi Kelebekler'in Başantrenörü Birol Ünsal, sporcularının ortaya koyduğu oyundan çok memnun olduğunu söyledi. Maça baştan sona üstünlük kurarak bitirdiklerini ifade eden Ünsal, galibiyet için sporcularını tebrik etti. Takım arkadaşlarını kutlayan Beyzunur Türk Yılmaz, güzel bir oyun ile net bir sonuç elde ettiklerini belirtti. Yalıkavak deplasmanında maç kazanmaya alışık olan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı sporcuları, galibiyet sevincini taraftar ile paylaştı. - ANTALYA