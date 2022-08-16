Antalya spor haberi | Antalyaspor'da 5 geldi, 8 gitti

Gelen Antalya haberlerine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil ederken, 8 oyuncusuyla kiralama yoluyla ya da bonservisiyle yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil ederken, 8 oyuncusuyla kiralama yoluyla ya da bonservisiyle yollarını ayırdı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda İstanbul ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u Haji Wright'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını kazanan Fraport TAV Antalyaspor, günü izinli geçirecek. Kırmızı beyazlı ekip çarşamba günü saat 19.00'da futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde 3'üncü hafta sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Yeni sezonda futbol sorumlusu Şahin'in isteği doğrultusunda Antalyaspor, 5'i yeni olmak üzere 7 oyuncuyla sözleşme imzalarken, 4'ü kiralık, 2'si fesih, 1 sözleşme uzatmama ve 1 de bonservis bedeliyle olmak üzere 8 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncunun ismi lisans işlemleri için TFF'ye bildirilmedi ve kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlı ekipte Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ve Gustavo Blanco'ya takım bulmaları söylenirken, takımdan ayrılmaları için kolaylık sağlanacağı bildirildi.