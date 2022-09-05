TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu tamamlandı

TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu, Antalya'da tamamlandı.

Turnuvanın genel klasman tablosunda Süper Tur'da şampiyon Bodrum Golf Kulübü olurken, 1. Tur'da ise Ataşehir Golf Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Federasyon olarak tarihimizde ilk defa böyle bir turnuva düzenliyoruz. Amacımız bütün kulüpleri kaynaştırıp bir araya getirmek. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Katılan bütün kulüplere teşekkür ediyorum. Bu tür turnuvalar devam edecek. Turnuvamızın tüm sponsorlarına da teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırlayan yönetim kurulu üyemiz Ali Akkanat'a teşekkür ederim. Şampiyon olan Bodrum Golf Kulübü'nü kutluyorum" dedi.