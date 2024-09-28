Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'de Mourinho'yu kara kara düşündüren eksik

Trendyol Süper Lig'in Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosunu belli oldu.

OSAYI-SAMUEL YOK, KOSTIC VAR

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint- Gilloise maçında ayağı burkulduğu için Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de Antalya'ya götürülmedi. Yeni transfer Filip Kostic ise kadroda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde;

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Corendon Airlines Par Antalya Stadı'ndaki müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.