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Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'de Mourinho'yu kara kara düşündüren eksik

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor konuk olacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Union Saint - Gilloise karşılaşmasında ayağı burkulan Osayi Samuel, Antalya'ya götürülmedi. Yeni transfer Filip Kostic ise kadroda kendisine yer buldu.

Trendyol Süper Lig'in Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosunu belli oldu.

OSAYI-SAMUEL YOK, KOSTIC VAR

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint- Gilloise maçında ayağı burkulduğu için Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de Antalya'ya götürülmedi. Yeni transfer Filip Kostic ise kadroda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde;

Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'de Mourinho'yu kara kara düşündüren eksik

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Corendon Airlines Par Antalya Stadı'ndaki müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'de Mourinho'yu kara kara düşündüren eksik
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Jose Mourinho Antalyaspor Antalyaspor Fenerbahçe Fenerbahçe Gilloise Antalya Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Yasar Unal:

Sakat değilse İrfan Can Eğribayat'ın olmaması düşündürücü.

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mustan guless:

Ulan irfan can Eğribayat yoksa yedek kalecimiz kim

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