Antalya'da Yağlı Güreş Sezonu Hazırlıkları Hızlandı

Yağlı güreşte birbirinden başarılı pehlivanların yetiştiği Antalya'da, sezon öncesi hazırlıklar hızlandı.

Kış aylarında antrenmanlara ara vermeyen pehlivanlar, yağlı güreş sezonunun yaklaşmasıyla kispet giyip yağlanarak çayırlara çıkmaya başladı.

Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında bu yıl 28 Nisan'da gerçekleştirilecek sezonun ilk organizasyonlarından 25. Kumluca Güreşleri'ne katılacak pehlivanlar, antrenmanlarını sıklaştırdı.

Kırkpınar başpehlivanlarından Kumlucalı Orhan Okulu ve başpehlivanlardan Ramazan Bircan'ın da aralarında bulunduğu güreşçiler, antrenör Kemal Yılmaz gözetiminde sezon hazırlıklarına yağlı antrenman yaparak devam ediyor.

Kemal Yılmaz, AA muhabirine, sezona iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Tüm sporcular için başarılı bir sezon dileyen Yılmaz, "Sezonun ilk güreşi Kumluca'da başlayacak. İnşallah tüm pehlivanlarımız ve güreş camiamız adına kazasız güzel bir sezon geçer. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hedefimiz her zaman olduğu gibi Kırkpınar şampiyonluğu, daha sonrasında lig şampiyonluğu." diye konuştu.

Orhan Okulu ise yağlı güreş sezonu kapandıktan sonra, yaklaşık 7 aydır salonlarda antrenmanlarını sürdürdüklerini, sezon öncesi ise kispet giyerek yağlı antrenmanlara başladıklarını belirtti.

Dualı çayıra çıkarak hazırlıklara devam ettiklerini aktaran Orhan Okulu, "Sezonun başlangıcı, kendi memleketim Kumluca güreşleri. Ardından diğer güreşler ve en önemlisi Kırkpınar. Bu yıl takım arkadaşlarımızla beraber iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah hedefim Kırkpınar'da birinci olarak altın kemeri kazanmak." ifadelerini kullandı.