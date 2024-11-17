Antalya'da UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Bisiklet Yarışı Gerçekleşti

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın doğası ve tarihi güzellikleri içinde düzenlendi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın uzun ve kısa parkurları saat 10.00'da başladı. 36 ülkeden 532 bisikletçinin mücadele ettiği organizasyon, 98 km'lik uzun parkur, 66 km'lik kısa parkuruyla nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Ayrıca, 66 km'lik kısa parkura Paracycling sporcular da katıldı. UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl 4. kez düzenlenirken yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısı Antalya'da ağırlandı.

Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçen bisikletçiler, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek eşsiz bir rota üzerinde pedal çevirdi.

Yarış sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular şöyle:

Kısa Parkur Paracycling

1. Uğur Fırat

2. Pawel Babenko

3. Mustafa Sağlam

Kısa Parkur 75-79 Erkekler

1. Peter Ftorek

2. Philip Norris

Kısa Parkur 70-74 Erkekler

1. Zdenko lch

2. Rinat Akhmedbekov

3. William March

Kısa Parkur 65-69 Erkekler

1. Deuss Leon

2. Nick Giles

3. Kay Stvold

Kısa Parkur 60-64 Erkekler

1. Kurt Leuntjens

2. Cocquyt Patrick

3. Wojciech Bartolewski

Kısa Parkur 55-59 Erkekler

1. Atilla Atay

2. Osman Şirin

3. Andrei Efimov

Kısa Parkur 50-54 Erkekler

1. Cengiz İnal

2. Uğur Erdoğan

3. Hakan Şişe

Kısa Parkur 45-49 Erkekler

1. Melih Beyhan

2. Alper Adaş

3. Ali İhsan Taş

Kısa Parkur 40-44 Erkekler

1. Murat Uslu

2. Cumali Yılmaz

3. Mehmet Babaandaç

Kısa Parkur 35-39 Erkekler

1. Cengiz Güner

2. Vasfi Karabacak

3. Halil Fındık

Kısa Parkur 19-34 Erkekler

1. Mithat Temizyürek

2. Pavel Plavinski

3. Berat Özdamar

Kısa Parkur 14-18 Erkekler

1. Mustafa Alperen Aydınlı

2. Şahin İyidilli

3. Azat Sanziapov

Kısa Parkur 65-69 Kadınlar

1. Lucia Borradaile

Kısa Parkur 60-64 Kadınlar

1. Judy Brown

Kısa Parkur 55-59 Kadınlar

1. Sissel Kulseth Stvold

2. Irina Tikhonovich

3. Anna Bielinska

Kısa Parkur 50-54 Kadınlar

1. Els Bourgonjon

2. Natalie Sullivan

3. Sandrine Roca

Kısa Parkur 45-49 Kadınlar

1. Buket Demirci

2. Zeynep Aykan

3. Cemile Aksu Algan

Kısa Parkur 40-44 Kadınlar

1. Tansu Nur Atakan

2. İlknur Çetin

3. Emel Aksoy Şahin

Kısa Parkur 35-39 Kadınlar

1. Burcu Kaya

2. Kristina Sergunova

3. Gülşah Kaya

Kısa Parkur 19-34 Kadınlar

1. Fatemeh Feizi

2. Pınar Kurtoğlu

3. Beyza Ersan

Uzun Parkur 45-49 Kadınlar

1. Marina Letaeva

2. Mariia Petrova

3. Fosse Aurelie

Uzun Parkur 40-44 Kadınlar

1. Martyna Wisniewska

2. Nadezhda Semeniuk

3. Marina Medvedskaia

Uzun Parkur 35-39 Kadınlar

1. Daria Pravilova

2. Betül Özkan

3. Anastasia Volchanskaya

Uzun Parkur 19- 34 Kadınlar

1. Aliaksandra Fiadzechka

2. Mathilde Bengtson

3. Paris Sophia Wood

Uzun Parkur 55-59 Erkekler

1. Gino Primo

2. Peslerbe Christophe

3. Vadim Yudkin

Uzun Parkur 50-54 Erkekler

1. Dmitry Murashko

2. Ataman Şekerci

3. Dzmıtry Charviakou

Uzun Parkur 45-49 Erkekler

1. Jakub Rucinski

2. Aleksey Avdeev

3. Tımur Nizam

Uzun Parkur 40-44 Erkekler

1. Gökhan Uzuntaş

2. Maxim Gogolev

3. Ehsan Heidari

Uzun Parkur 35-39 Erkekler

1. Christoffer Bremvg

2. Matthieu Echchelh

3. Mikhail Petrochenko

Uzun Parkur 19-34 Erkekler

1. Danil Konotop

2. Jeroen Blondeel

3. Soner Akbaş - ANTALYA