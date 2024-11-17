Antalya'da UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Bisiklet Yarışı Gerçekleşti
36 ülkeden 532 bisikletçinin katıldığı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde gerçekleştirildi. Yarışta, uzun ve kısa parkurlar nefes kesen mücadelelere sahne oldu.
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın doğası ve tarihi güzellikleri içinde düzenlendi.
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın uzun ve kısa parkurları saat 10.00'da başladı. 36 ülkeden 532 bisikletçinin mücadele ettiği organizasyon, 98 km'lik uzun parkur, 66 km'lik kısa parkuruyla nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Ayrıca, 66 km'lik kısa parkura Paracycling sporcular da katıldı. UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl 4. kez düzenlenirken yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısı Antalya'da ağırlandı.
Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçen bisikletçiler, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek eşsiz bir rota üzerinde pedal çevirdi.
Yarış sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular şöyle:
Kısa Parkur Paracycling
1. Uğur Fırat
2. Pawel Babenko
3. Mustafa Sağlam
Kısa Parkur 75-79 Erkekler
1. Peter Ftorek
2. Philip Norris
Kısa Parkur 70-74 Erkekler
1. Zdenko lch
2. Rinat Akhmedbekov
3. William March
Kısa Parkur 65-69 Erkekler
1. Deuss Leon
2. Nick Giles
3. Kay Stvold
Kısa Parkur 60-64 Erkekler
1. Kurt Leuntjens
2. Cocquyt Patrick
3. Wojciech Bartolewski
Kısa Parkur 55-59 Erkekler
1. Atilla Atay
2. Osman Şirin
3. Andrei Efimov
Kısa Parkur 50-54 Erkekler
1. Cengiz İnal
2. Uğur Erdoğan
3. Hakan Şişe
Kısa Parkur 45-49 Erkekler
1. Melih Beyhan
2. Alper Adaş
3. Ali İhsan Taş
Kısa Parkur 40-44 Erkekler
1. Murat Uslu
2. Cumali Yılmaz
3. Mehmet Babaandaç
Kısa Parkur 35-39 Erkekler
1. Cengiz Güner
2. Vasfi Karabacak
3. Halil Fındık
Kısa Parkur 19-34 Erkekler
1. Mithat Temizyürek
2. Pavel Plavinski
3. Berat Özdamar
Kısa Parkur 14-18 Erkekler
1. Mustafa Alperen Aydınlı
2. Şahin İyidilli
3. Azat Sanziapov
Kısa Parkur 65-69 Kadınlar
1. Lucia Borradaile
Kısa Parkur 60-64 Kadınlar
1. Judy Brown
Kısa Parkur 55-59 Kadınlar
1. Sissel Kulseth Stvold
2. Irina Tikhonovich
3. Anna Bielinska
Kısa Parkur 50-54 Kadınlar
1. Els Bourgonjon
2. Natalie Sullivan
3. Sandrine Roca
Kısa Parkur 45-49 Kadınlar
1. Buket Demirci
2. Zeynep Aykan
3. Cemile Aksu Algan
Kısa Parkur 40-44 Kadınlar
1. Tansu Nur Atakan
2. İlknur Çetin
3. Emel Aksoy Şahin
Kısa Parkur 35-39 Kadınlar
1. Burcu Kaya
2. Kristina Sergunova
3. Gülşah Kaya
Kısa Parkur 19-34 Kadınlar
1. Fatemeh Feizi
2. Pınar Kurtoğlu
3. Beyza Ersan
Uzun Parkur 45-49 Kadınlar
1. Marina Letaeva
2. Mariia Petrova
3. Fosse Aurelie
Uzun Parkur 40-44 Kadınlar
1. Martyna Wisniewska
2. Nadezhda Semeniuk
3. Marina Medvedskaia
Uzun Parkur 35-39 Kadınlar
1. Daria Pravilova
2. Betül Özkan
3. Anastasia Volchanskaya
Uzun Parkur 19- 34 Kadınlar
1. Aliaksandra Fiadzechka
2. Mathilde Bengtson
3. Paris Sophia Wood
Uzun Parkur 55-59 Erkekler
1. Gino Primo
2. Peslerbe Christophe
3. Vadim Yudkin
Uzun Parkur 50-54 Erkekler
1. Dmitry Murashko
2. Ataman Şekerci
3. Dzmıtry Charviakou
Uzun Parkur 45-49 Erkekler
1. Jakub Rucinski
2. Aleksey Avdeev
3. Tımur Nizam
Uzun Parkur 40-44 Erkekler
1. Gökhan Uzuntaş
2. Maxim Gogolev
3. Ehsan Heidari
Uzun Parkur 35-39 Erkekler
1. Christoffer Bremvg
2. Matthieu Echchelh
3. Mikhail Petrochenko
Uzun Parkur 19-34 Erkekler
1. Danil Konotop
2. Jeroen Blondeel
3. Soner Akbaş - ANTALYA