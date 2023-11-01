Antalya'da Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Efsaneler Kupası' futbol turnuvası bu yıl sekizinci kez düzenlenecek. Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş futbolcuları Antalya'da buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Efsaneler Kupası' futbol turnuvası bu yıl sekizinci kez düzenlenecek. 4 Kasım'da yapılacak turnuvaya Tanju Çolak, Christoph Daum, Rıza Çalımbay, Aurelio gibi ünlü futbolcular katılacak.

Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş 38 yaş üstü veteran oyuncularından oluşan futbol takımları Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla bir kez daha Antalya'da buluşuyor. Türk-Alman Dostluk Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan 8. Efsaneler Kupası, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde 4 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Efsaneler Kupası bu yıl da Türk ve Alman futbolunun efsane isimlerini bir araya getirecek. Antalya'da futbol şöleni yaşatacak turnuva Titanic Lara Football Center'de yapılacak.

Efsane futbolcular sahada

Turnuvaya Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Schalke 04 ve FC Adler takımları katılıyor. 4 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak olan turnuvaya giriş ve katılımlar ücretsiz olacak. Maçlarda Tanju Çolak, Christoph Daum, Olaf Thon, Deniz Barış, Altin Lala, Ali Turan, Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Aurelio, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Uğur Boral, Rıza Çalımbay, Thomas Ziemer, Martin Driller, Oliver Reck, Engin Baytar, Erman Kılıç, Altan Aksoy, Levent Kartop gibi isimler sahada yer alacak. - ANTALYA