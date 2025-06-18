Antalya'da Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonaları İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak Avrupa büyükler ve 17 yaş altı plaj hentbolu şampiyonaları için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonalar, 17 yaş altında 3-6 Temmuz, büyüklerde ise 8-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonlar, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Dört ayrı sahada gerçekleştirilecek müsabakalar için Türkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesinin çalışmaları sürüyor.

Avrupa Büyükler Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, B Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek. Kadın Milli Takımı ise B Grubu'nda Portekiz, Norveç ve Fransa ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk 3 sırayı alan 12 takım, 6'şarlı iki grupta "ana grup maçları" oynayacak.

Şampiyonada çeyrek finaller 11 Temmuz, yarı finaller ise 12 Temmuz'da yapılacak. Organizasyon, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Millilerin grup maçları programı şöyle:

Erkekler

8 Temmuz:

11.30 Portekiz-Türkiye

20.00 Türkiye-Almanya

9 Temmuz:

09.30 Çekya-Türkiye

Kadınlar

8 Temmuz:

08.30 Norveç-Türkiye

17.00 Türkiye-Portekiz

9 Temmuz:

10.30 Fransa-Türkiye

17 yaş altı takımlarının programı

18 takımın mücadele edeceği Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası, 6'şarlı 3 grupta oynanacak.

Türkiye kadınlarda İspanya, Polonya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre ile A Grubu'nda, erkeklerde ise Macaristan, İsveç, Polonya, Çekya ve Bulgaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.

5 Temmuz Cumartesi günü sona erecek grup maçlarının ardından çeyrek finaller oynanacak. 6 Temmuz Pazar günü yapılacak final maçlarıyla şampiyonlar belli olacak.

Ay-yıldızlı ekiplerin grup maçları programı şöyle:

Erkekler

3 Temmuz:

10.30 Macaristan-Türkiye

19.00 Türkiye-İsveç

4 Temmuz:

12.30 Türkiye-Bulgaristan

21.00 Çekya-Türkiye

5 Temmuz:

10.30 Polonya-Türkiye

Kadınlar

3 Temmuz:

11.30 Polonya-Türkiye

20.00 Türkiye-Ukrayna

4 Temmuz:

08.30 İsviçre-Türkiye

17.00 İspanya-Türkiye

5 Temmuz:

11.30 Türkiye-Çekya