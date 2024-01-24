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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde İzcilik Kampı Düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, yarıyıl tatilinde Antalya'da faaliyet gösteren izcilik kulüplerini ağırladı. 30 lider ve 150 izci, 5 gün süren kamp etkinliğinde çadır kurdu, çeşitli atölye gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, yarıyıl tatilinde Antalya'da faaliyet gösteren izcilik kulüplerini ağırladı. 30 lider ve 150 izci, 5 gün süren kamp etkinliğinde çadır kurdu, çeşitli atölye gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzcilik Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliğiyle Antalya Kış Mahalli Kampı düzenlendi. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde 5 gün süren kamp etkinliği Büyükşehir İzcileri ve Antalya'da izcilik yapan dört izcilik kulübü, 30 lider ve 150 izcinin katılımıyla gerçekleşti.

Öğretici ve eğlenceli kamp

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen kampta izciler, İzcilik İl Temsilcisi Adem Aydın, ABB İzcilik Kulüp önderi Ersoy Ünal eşliğinde izci liderleri gözetiminde bayrak töreni yaptı, çadır kurdu, kamp ateşi yaktı ve istasyon etkinlikleri düzenlendi. İzciler, geleneksel ve profesyonel okçuluk, akıl ve zeka oyunları, halat çekme, el işi atölyesi, izci düğümleri, dalış tanıtım istasyonu ve doğadan sanat gibi aktivitelere katıldı.

Sanal gerçeklik oyunu ve eğitici seminer

Kamp kapsamında izcilere yönelik 'Akran Zorbalığı' ve 'Çocuk Hakları' konularında eğitim verildi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nde (UCİM) görevli Avukat, Sosyolog ve Psikolog Danışmanlar izcileri bilgilendirdi. Antalya Kış Mahalli Kampının en çok ilgi gören etkinliği ise sanal gerçeklik oyunu oldu. Sanal gerçeklik gözlüklerini takan izciler, Falezlerde su altı, Patara'da deniz kaplumbağaları, Termessos'ta kuşlar alemini keşfederek, orman yürüyüşü ve doğada kamp gibi eğitici oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

Telefonsuz sosyal ve eğlenceli günler

Kampa katılan izcilerden 15 yaşındaki Zeynep Polat, 3 yıldır izcilik faaliyetlerine katıldığını söyleyerek, "Burada farklı izci kulüpleriyle beraber çadır kurup kamp yaptık. Fular bağlamayı, ateş yakmayı, düğüm atmayı, çadır kurmayı öğrendim. Vaktimiz çok verimli geçiyor, hem öğretici hem de eğlenceli aktivitelere katıldım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi izcilerinden Nehir Evgen de, "Yanımızda cep telefonu ya da tablet olmadığı için daha sosyal ve eğlenceli bir ortam oldu. İzci töresi ve izci andına katıldım, çadır kurmayı ve kamp yapmayı öğrendim, eğitici oyunlar oynadım. İyi ki Antalya Büyükşehir Belediyesi izcisiyim" dedi.

Doğa, sanat ve spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi izcisi Emircan Teker ise "Ormanın içinde çok güzel bir ortamda kamp yapıyoruz. İstasyon ve oyun etkinliklerine katılıyoruz. Ok atıyoruz, denizaltını keşfediyoruz, halat çekme sporu yapıyoruz, gece kamp ateşi yakıyoruz, tiyatro sahneliyoruz, marşlar öğreniyoruz. Cep telefonlarımız yanımızda olmadan doğanın içinde gayet keyifli günler geçirdik" ifadelerini kullandı.

Harika bir ortam

İzcilik İl Temsilcisi Adem Aydın, 7 -15 yaş arası 150 izcinin katıldığı kampın verimli geçtiğini söyleyerek, "Öğrenciler dolu dolu ve eğlenceli bir yarı yıl tatili geçiriyor. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nin bu harika ortamında faaliyet yapmak çok güzeldi. Muhittin Böcek Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyesi'ne bu etkinliği düzenleyip ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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