İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'dan bir transfer daha

Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

FRANSKOWSKI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen 29 yaşındaki Przemyslaw Frankowski ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Franskowski ile 2 milyon euro maaş ve 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Anlaşma 2027'ye kadar olacak ve sözleşmede 2028'e kadar uzama opsiyonu yer alacak.

LENS'İN CEVABI BEKLENİYOR

Galatasaray, Lens ile de bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Cimbom, hem orta sahanın iki tarafında hem de sağ ve sol bekte oynayabilen Polonyalı futbolcu için Fransız ekibine ilk olarak 5 milyon euro teklif yapmıştı. Bu teklifini 6 milyon euroya yükselten sarı-kırmızılılar, ilk temasta 7 milyon euro isteyen Lens'in cevabını beklemeye başladı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Lens, Galatasaray'ın bu teklifi değerlendirmeye aldı ve sarı-kırmızılı takımla resmi görüşmelerde bulunulduğu için Frankowski'yi Nice maçı kadrosundan çıkarttı. Transferin resmiyete dökülmesi halinde Frankowski bu sezon sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy gösterebilecek.

SEZON PERFORMANSI

Przemyslaw Frankowski, bu sezon Lens formasıyla 21 maça çıkıp 1659 dakika sahada kaldı. Frankowski bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Fransız ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu 2021-2022 sezonunun başında Chicago Fire'dan 2.3 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.