Ankaragücü ve Sivasspor Berabere Kaldı

Zeminin çok kötü olduğunu ve futbol oynamanın çok zor olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Kaybedilen 2 puandan dolayı üzgünüm. Gerçekçi olmak gerekirse ülkenin başkentinde böylesine bir rezalet zemin olmamalı. Haftalardır burada oynama çalışan Ankara'nın iki büyük kulübü var. Hala çözüm yok. Stat güzel, yapanlardan Allah razı olsun ama böyle kötü zeminler kapanan takımların ekmeğine yağ sürüyor. Oyunu zeminden dolayı hızlandıramadık. Maçın hakkı da beraberlikti. Üzgünüm, ne yazık ki ön blokta yer almak için gelen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu ligde kaybetmemek önemli ama ben beraberliğe mutlu olmam. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalışan oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TFF TAŞIN ALTINA ELİNE SOKMAZSA VE HER İŞİ BAKANLIKTAN BEKLERSENİZ BU İŞİ ÇÖZEMEZSİNİZ"

Her zaman kendi sahalarında ve seyircileri önünde maç oynamak istediklerini vurgulayan Belözoğlu, "Bu kulübün en büyük gücü taraftarı. Enerjisi sahaya olumlu yansıyor. Bazen tepkide olumsuz da olabilir ama en büyük gücümüz taraftarımız. Zemin işi bugünün işi değil, kimse yanlış anlamasın ama Türkiye'de ligimizde iyi zemini olan kulüp yok. TFF taşın altına eline sokmazsa her işi bakanlıktan beklerseniz bu işi çözemezsiniz. Bu işin oynanacağı yer zemindir. Tribünlerin güzel olması, soyunma odalarının mermer olması beni ilgilendirmiyor. Önemli olan zemin. Sezon başından beri bir tane iyi zemin görmedim. Burada oynayan iki takımın da Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Eryaman Stadı'nda 1 hafta içinde 4 maç oynanacağını hatırlatan Belözoğlu, kupadaki 24Erzincanspor'la yapacaklar maçın başka sahada oynanıp oynanmayacağıyla ilgili ise şu yorumlarda bulundu:

"İçeride hocalarımızla ve sportif direktörümüzle görüştük. Bu konu düşünülebilir. Bu zemin bu maçları kaldıracak gibi gözükmüyor. Bu hafta 4 maç olacak. Türkiye'de bir haftada 4 maç üste üste kaldırabilecek bir zemin yok."

"FENERBAHCE İLE LINCOLN İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique ile görüştüklerini belirten Belözoğlu, "Lincoln görüştüğümüz oyunculardan birisi. Sayısal açıdan yabancı sayımızın açılması değerli. Devre arası transferi kolay olmuyor. 1 haftalık süreçte aramıza katılacak isimler var. Yerli oyuncuya ihtiyacımız var. Mevcut oyuncuların üzerine çok yük bindi" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye yabancı oyuncu getirmenin de zorluğuna dikkat çeken Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fransa'da iki oyuncuyla anlaştık. Fransa'daki en büyük gazeteler kilisede öldürülen bir insanın devamlı haberini yapıyor. Bugün de bir İngilizce öğretmeninin öldürüldüğüne dair haberler var. Ne yazık ki dezenformasyonla Türkiye aleyhine haberler yapıyorlar. Oyuncuların eşleri de etkileniyor. Türkiye ve Ankara'nın ne kadar güvenli bir yer olduğunu bilseler burayı tercih ederler. Fransa'daki iki oyuncuyla net anlaştık ama olumsuzluklardan dolayı eşleri gelmek istemedi. Saygı duyuyorum ama burayı bilseler seve seve gelirler."

ÖMER FARUK MAHİR: MAÇTA KÖTÜ BİR ZEMİNDE FUTBOL OYNADIK

İki takımın da kazanmak için sahaya çıktığını söyleyen Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, "Yorgun bir saha var. Neredeyse futbol oynamaya uygun olmayan bir sahada oynadık. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Altyapımızdan 7 oyuncuyla buraya geldik. İnsanlar ne tarz hırçın dalgalarla boğuştuğunuza değil, geminin karaya çıkıp çıkmayacağına bakar. Bugün aldığımız 1 puan için mutuyuz. Ankaragücü'nün müthiş taraftarının olmaması da avantaj oldu. Onlar koca bir takım gibi. Ankaragücü'ne başarılar diliyorum, biz de yolumuzu devam etmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'den kiralık olarak takıma kattıkları Bartuğ Elmaz'ı da öven Mahir, oyuncunun ayağının tozuyla sahaya çıkıp takıma iyi adapte olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.