Ankaragücü Başkanı'nın istifası sonrası şiddet önlemleri görüşülecek

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e düzenlediği saldırı sonrası istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, sporda şiddet önlemlerini ve maçların başlangıç tarihini görüşmek üzere toplantı yapacak.

İstifa eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e Pazartesi akşamı düzenlediği yumruklu saldırı sonrası dün istifa etmesinin ardından bugün iki kritik toplantı yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, sporda şiddet önlemlerini ve maçların başlangıç tarihini görüşecek.

TFF, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananların ardından ligleri süresiz ertelemişti.

Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etmesinin ardından Ankara'da bazı bakanlarla görüşen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kuruluyla vereceği son kararı TSİ 13.00'te açıklayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, liglere dönüşün uzun sürmeyeceğini söylemişti.

Kulüpler Birliği'nin olağanüstü toplantısı da TSİ 14.00'te başlayacak.

Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklanmıştı

Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Koca dahil 3 kişi tutuklanmış, 3 kişi de gözaltına alınmıştı.

Koca dün Halil Umut Meler ve ailesinden özür dileyerek Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

2002-2011 yillari arasında iki dönem milletvekilliği yapan Koca, üyesi olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

TFF Hukuk Müşavirliği de Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Koca'yı, "talimatlara aykırı hakareti", "tehdidi", "saldırısı" ve "saha olayları" nedeniyle, Ankaragücü kulübünden 12 görevliyle birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.

Halil Umut Meler'in ise bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor.