Ankaragücü Başkanı Koca, Fenerbahçe maçında kendisine kalp spazmı geçirten olayı anlattı: Çok öfkelendim

Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtaki hakem hatalarını tepki gösteren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelede hakemin Fenerbahçe lehine verdiği penaltı sonrası kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.

"TAKIMI SAHADAN ÇEKECEKTİK"

Faruk Koca yaptığı açıklamada, "Penaltı pozisyonunda bir iletişim sorunu oldu. Hocaya ulaşamadım. Takımı toparlayıp, çekmesini isteyecektik. Tekrar takımı sahaya sürüp, kaleyi boş bırakarak Fenerbahçe'nin penaltıyı boş kaleye atmasını sağlayacaktım." dedi.

"ÖFKELENDİM VE KALP SPAZMI GEÇİRDİM"

Yaşananların ardından rahatsızlandığını belirten Koca, "Sonrasında da oyuncularımızın topu Fenerbahçe'ye bırakmalarını, rakip takımın canı ne kadar istiyorsa o kadar gol atmasına izin vermelerini isteyecektim. Bunu yapamadığım için üzgünüm. Bu yüzden çok öfkelendim ve o sırada kalp spazmı geçirdim." ifadelerini kullandı.