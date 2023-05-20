- Ankaragücü Başkanı Koca'dan hakem eleştirisi

Mke Ankaragücü Başkanı Faruk Koca :

"Lale Orta hanımefendinin, Antalyaspor maçındaki değerlendirmelerini bilmek istiyorum"

"İttifakla 12 puanımız direkt gitti, dolaylı olarak da 18 puanımız gitti"

"Başkanların çoğu başkanlığı bırakmak istiyor"

ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçındaki hakem hatalarından dolayı puan kaybettiklerini belirterek, söz konusu hataların sezon boyunca 18 puanlarına mal olduğunu söyleyerek, "İttifakla 12 puanımız direkt gitti, dolaylı olarak da 18 puanımız gitti" dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulübün Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında hakem kararlarını eleştirdi. Başkan Koca, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın son oynanan Antalyaspor maçındaki hakem kararları hakkındaki görüşünü açıklaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Artık tartışmasız pozisyonlar ve ittifakla hakemlerin kararlarının yanlış olduğuyla ilgili bu tür açıklamalar yapmak zorunda kalıyoruz. En son Antalyaspor maçında son dakikada yaşanan bir pozisyon var. Ondan önce de yaşanan 2 pozisyon var. Ben o pozisyon ile ilgili MHK Başkanı Lale Orta hanımefendinin değerlendirmesini bilmek istiyorum. O pozisyon penaltı mı değil mi? Bizim düşüncemiz o pozisyon penaltı, top ele değiyor. Eğer bu pozisyonla ilgili doğru karar neyse bildirirlerse, bütün sezon boyunca öyle pozisyonlarla ilgili hakem kararlarını önlerine dökeceğim."

"Başkanların çoğu başkanlığı bırakmak istiyor"

Ligde bu hafta karşılaşacakları Ümraniyespor maçının hakem Mete Kalkavan ile ilgili konuşan Koca, "2 yıl önce Kasımpaşa maçında yönettiği maçta verilmeyen penaltıyla biz küme düştük. Ankaragücü'nün yönettiği her maçta mağduriyetimiz had safhada. Umarım yarınki maçta böyle bir zafiyet göstermez, daha dikkatli olur. Maalesef hakem havuzu birkaç hakem hariç futbol dünyasının bu hale gelmesinde en büyük sebeplerden biridir. Kararı hakem veriyor, MHK bunları atıyor. Eğer federasyon yetkilileri, yönetim kurulu MYK, temsilciler kurulu, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri kendine çekidüzen vermezse futbolun geleceği yok. Bugün başkanların çoğu başkanlığı bırakmak istiyor. Bir işte adalet yoksa o işte hiçbir kulüp başkanı motive olamaz ve bir gün bırakıp gider. Bu işin çilesini yönetimler çekiyor. Sahada alınan yanlış kararların bedelini yöneticiler ve kulüp başkanları ödüyor. Futbol kriterleri adil olmadığı için bu işin yükünü çeken kulüp başkanları buralarda uzun süre durmak istemiyor. Sivasspor'da Mecnun Bey de artık bu işe devam etmek istemediğini söylüyor. Bildiğim birçok kulüp başkanı da bu durumda. Ben birçok kulüp başkanı ve yöneticinin yönetimi bırakacağını düşünüyorum. Hakem kararları ve yetkili kurullar bu özensizliği devam ettirişe burada kimse gelip kulüp başkanı olmaz ve futbolun geleceği de olmaz" diye konuştu.

"İttifakla 12 puanımız direkt gitti, dolaylı olarak da 18 puanımız gitti"

Hakem hataları sebebiyle çok fazla puan kaybettiklerini söyleyen Koca, "Taraftar geliri yok, yayın geliri yok. Sadece yöneticiler ve sponsorluklarla bu kulüp ayakta duruyor. Yönetim kulübü çok iyi duruma getirmişken, şu andaki puan tablosunda istediğimiz yerde değiliz, başarısızız. Beklediğimizin çok altındayız. Bizden kaynaklanan yanı var, kararlardan kaynaklanan yanı var. İttifakla 12 puanımız direkt gitti. Dolaylı olarak da 18 puanımız gitti. Bugün bizim beklentimiz 1,5 puandı. Şu anda o hedeften uzağız. Hala daha düşmekle ilgili sancılar yaşıyoruz. Takımın potansiyelle ligde rahat kalacağını düşünüyorum. Kupada da hedefimiz var. Önümüzde 4 lig maçı Perşembe de kupa maçı var. Buraları hasarsız geçmek istiyoruz. Camiamızın ve taraftarımızın bütün tartışılacak konuları sezon sonuna bırakarak kulübün arkasında olmalarını rica ediyorum. Yarınki maçta da bütün gözler hakemin vereceği kararlar üzerinde olacak. Özellikle federasyon ve MHK yetkililerinin son virajda bütün takımlar için hakemlerin azami dikkat göstermesi gerekir. Bir yanlışın bedelinin takımlar için çok ağır olacağını bilmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.