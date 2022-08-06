Ankara spor: Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer etti Ankara haberler... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Eyüpspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Melih İnan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Melih İnan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Spor AA / Fatih Çakmak Eyüpspor Ankara Spor Haberler

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