Ankara spor: Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara spor: Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer etti

Ankara spor: Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer etti

Ankara haberler... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

 - Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Eyüpspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Melih İnan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Melih İnan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Eyüpspor Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title