Ankara spor: Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer etti
Ankara haberler... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Eyüpspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Melih İnan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Melih İnan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Fatih Çakmak - Spor