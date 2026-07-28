Keçiörengücü'nden Bolu Kampında Yeni Sezon Hazırlığı

Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz koordinesinde gerçekleştirilen idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kondisyon çalışması yaptı.

Ankara ekibi, sabah antrenmanını teknik ve taktik çalışmayla tamamladı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, basın mensuplarına, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara ve Bolu'nun Gerede ilçesinde iki etap kamp yaptıklarını, üçüncü etap çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ligin 7 Ağustos'ta başlayacağını belirten Korkmaz, "Burada ayın 30'unda Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yaparak kampımızı tamamlayacağız. Sonrasında da ilk maçımıza hazırlanacağız. Şu ana kadarki antrenmanlarda futbolcu arkadaşların hem fiziksel hem de mental uyumu gayet güzel. Verimli çalışma dönemi geçirdik." dedi.

Korkmaz, lige istedikleri gibi başlayıp hayal ettikleri bir sezon geçirmek istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Keçiörengücü tesisleşmesiyle kurumsal yapısını, ekonomik düzenini dengeli yürüten bir kulüp. Pek çok transferden bahsedebiliriz fakat önceliğimiz böyle bir kulübü sağlıklı şekilde yürütmeye, çalıştırmaya devam etmek. Biz bunun sportif kısmındayız. Fernandes, Loka, Hakan Bilgiç, Ali Dere gibi çok değerli hem de buraya çok üst seviyede hizmet etmiş oyuncular aramızdan ayrıldı. Bu yaş grubunu biraz daha aşağı çekerek takımı gençleştirme ve birkaç yılını daha planlama adına kadro yapısı kurduk."

Takımın ihtiyaçları doğrultusunda transfer yapmaya çalıştıklarından bahseden Korkmaz, uzun vadede hem oyuncu yetiştirebilen hem de bu futbolculardan elde edeceği bonservis ücretleriyle kendini daha sağlıklı ve rakipleriyle yarışabilir konuma getirecek takım çalışması içinde olduklarını kaydetti.

Korkmaz, bu sene ligin ayrı zorluğunun olacağına işaret ederek, "Bu sene play-off yarışı uzun süre yaklaşık 10 takım arasında geçebilir. 10 takımın içinde olmak bizim için öncelikli hedef. Sonra yarıştaki yerimizi yapacağımız hamlelerle belirleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA