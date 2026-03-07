Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Özbelsan Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Roshi'nin 35. dakikada attığı golle galip gelen Keçiörengücü, ayrıca iki kırmızı kartla zorlu bir mücadele sundu.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır

Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Charisis, Cihat Çelik (Dk. 67 Avramovski), Kamil Fidan (Dk. 46 Bekir Böke), Okoronkwo (Dk. 46 Malle), Ethemi, Manaj

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 86 Wellington), İbrahim Akdağ, Rroca (Dk. 68 Halil Can Ayan), Roshi, Ezeh (Dk. 86 Diaby), Diouf (Dk. 68 Fernandes)

Gol: Dk. 35 Roshi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Charisis (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 90+3 Wellington ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 89 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 60 İshak Karaoğul, Dk. 82 Abdullah Çelik, ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Özbelsan Sivasspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Geleni geçeni eziyorlar! Bu takım adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyor

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular