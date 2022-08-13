Ankara haberleri | Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı Ankara haberleri... Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü, Olympiacos forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi Mke Ankaragücü, Olympiacos forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı. Spor Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz MKE Ankaragücü Olympiacos Spor Haberler

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