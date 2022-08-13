Haber : Ankara haberleri | Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberleri | Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı

 - Güncelleme:
Ankara haberleri | Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı

Ankara haberleri... Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü, Olympiacos forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi Mke Ankaragücü, Olympiacos forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.


Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor

MKE Ankaragücü Olympiacos Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title