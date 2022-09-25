Ankara haber... TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 Etimesgut Belediyespor: 0
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Ankara spor haberi: TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 85. dakikada Selçuk Alibaz'ın attığı gol ile 1-0 yenerek, evindeki kazanma serisini sürdürdü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 85. dakikada Selçuk Alibaz'ın attığı gol ile 1-0 yenerek, evindeki kazanma serisini sürdürdü.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Bayram Başkan xx, Çağrı Ateş xx, Göktuğ Hazal Erel xx
Fethiyespor: Enes Fideo xx, Doğan Can xxx, Taha Can xxx, Rıdvan xxx, Selim xx (Selçuk dk. 81 xxx),Sinan xxx, Aykut, xx (Onur Taha dk. 68 xx), Burak Başkaya xx (Berkin dk. 80 xx), Oktay xx, Burak Özduman xx (Mustafa dk. 64 xx), Selçuk Hakalmaz xx
Etimesgut Belediyespor: Murat Can xx, Abdulcebrail xx, İsmail xx, Eren xx (Muhammet dk. 86 ?), Efşan xx, Furkan xx (Berk dk. 70 x), Reşo xx, Mehmet Sıddık xx (Aykut dk. 86 ?), Semih xx, Turan xx (Rüstem dk. 76 xx), Alaattin xx
Gol: Selçuk Alibaz (dk. 85) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Sinan Kalaycı, Oktay (Fethiyespor), Efşan, Reşo, Berk (Etimesgut Belediyespor) - MUĞLA