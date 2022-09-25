Ankara haber... TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 Etimesgut Belediyespor: 0 Spor Haberleri Ankara spor haberi: TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 85. dakikada Selçuk Alibaz'ın attığı gol ile 1-0 yenerek, evindeki kazanma serisini sürdürdü. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 85. dakikada Selçuk Alibaz'ın attığı gol ile 1-0 yenerek, evindeki kazanma serisini sürdürdü. Stat: Fethiye Şehir Hakemler: Bayram Başkan xx, Çağrı Ateş xx, Göktuğ Hazal Erel xx Fethiyespor: Enes Fideo xx, Doğan Can xxx, Taha Can xxx, Rıdvan xxx, Selim xx (Selçuk dk. 81 xxx),Sinan xxx, Aykut, xx (Onur Taha dk. 68 xx), Burak Başkaya xx (Berkin dk. 80 xx), Oktay xx, Burak Özduman xx (Mustafa dk. 64 xx), Selçuk Hakalmaz xx Etimesgut Belediyespor: Murat Can xx, Abdulcebrail xx, İsmail xx, Eren xx (Muhammet dk. 86 ?), Efşan xx, Furkan xx (Berk dk. 70 x), Reşo xx, Mehmet Sıddık xx (Aykut dk. 86 ?), Semih xx, Turan xx (Rüstem dk. 76 xx), Alaattin xx Gol: Selçuk Alibaz (dk. 85) (Fethiyespor) Sarı kartlar: Sinan Kalaycı, Oktay (Fethiyespor), Efşan, Reşo, Berk (Etimesgut Belediyespor) - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Fethiye Selçuk Spor Haberler

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