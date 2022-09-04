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Ankara haber: Beşiktaş, Ankara'ya geldi

Spor Haberleri

Ankara haber: Beşiktaş, Ankara'ya geldi

Ankara spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi.

Siyah-beyazlılar, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.45'te MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Ankara'ya bir saatlik yolculuğun sonunda ulaştı.

Taraftarlar tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tezahüratlar ile karşılanan Siyah-beyazlılar, karayoluyla konaklayacağı otele geçerek kampa girdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Ankara Spor Haberler

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