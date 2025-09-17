Ankara'da Uluslararası Runkara Yarı Maratonu Lansmanı Yapıldı

PAZAR günü 3'üncüsü koşulacak uluslararası Runkara Yarı Maratonu'nun lansmanı, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Runkara, Ankara Valiliği himayesinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Ankara GSM Spor Kulübü, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kent Konseyi'nin koordinesinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun ana sponsorluğunu Spor Toto üstlenecek, etkinlik ise 78 Event organizasyonu ile hayata geçirilecek.

Uluslararası Runkara Yarı Maratonu'nun detayları, Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz ile 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas'ın katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda paylaşıldı. Konuşmacılar, Runkara'nın Ankara'ya kazandıracağı değerleri, spor turizmine katkısını ve 'Spor Başkenti' vizyonuna olan desteğini vurguladı. Burada konuşan Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara'nın böyle bir yarışa sahip olmasının çok önemli bir adım olduğunu söyleyerek, "Henüz 2'nci, 3'üncü yılımızda World Athletics takvimine girmek, Ankara adına çok değerli bir başarıdır. Bu yarış Ankara için şunu ifade ediyor: Dünyadaki tüm başkentlerde resmi yarışlar o şehri temsil eder. Ankara'nın böyle bir eksikliği vardı; bugün bu maraton sayesinde Ankara da dünya başkentleri arasında yerini aldı. Bizim hedefimiz, bu yarışın her geçen yıl büyüyerek binlerce sporcunun katıldığı bir marka organizasyona dönüşmesidir" diye konuştu.

MUSTAFA ÇELİK: RUNKARA İLE ANKARA'NIN SPOR KÜLTÜRÜNE KATKI SUNUYORUZ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ise bu organizasyonun içinde yer almanın onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Başkentler, kültürleri, sanatsal faaliyetleri ve spor etkinlikleriyle dünyada ön plana çıkarlar. Yurt dışındaki örneklerde gördüğümüz gibi, büyük başkentler spor organizasyonlarına ciddi yatırımlar yapıyor. Biz de Ankara'yı sporun başkenti yapma arzusundayız. Bu organizasyon, Ankara'nın değerlerini hem ülkemize hem de tüm dünyaya göstermemiz açısından büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz ay Gran Fondo gibi önemli bir organizasyonu gerçekleştirdik. Şimdi de üçüncüsünü düzenlediğimiz Runkara ile Ankara'nın spor kültürüne katkı sunuyoruz. Bu tür organizasyonların katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz" dedi.

KAYITLAR 1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Farklı yaş gruplarından amatör koşucuları, kulüp sporcularını ve şehirde spor yapmayı seven herkesi buluşturacak Uluslararası Runkara Yarı Maratonu, trafiğe kapalı, asfalt zeminli ve güvenli parkurda gerçekleştirilecek. Katılım için kayıtlar 1 Ekim'e kadar runkara.com.tr adresinden yapılabilecek.